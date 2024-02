Los hospitales públicos de Salta atenderán los casos de urgencia de extranjeros

El ministro de Salud salteño, Federico Mangioni (centro) aseguró que los extranjeros en tránsito recibirán atención de urgencias / Foto: X@MinSaludSalta.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dispuso que los servicios médicos a extranjeros deberán ser facturados.

"Cualquier paciente en tránsito que sufra un accidente o alguna situación con riesgo de vida, primero será atendido, se le va a solucionar el problema y después veremos a quien se le facturan los honorarios y los gastos que ello implique" Federico Mangione, ministro de Salud de Salta

aclaró este jueves el ministro de Salud Pública provincial, Federico Mangione, al referirse a la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de cobrar la atención sanitaria de los extranjeros, en tránsito, en hospitales públicos.y los gastos que ello implique", expresó el funcionario.en conferencia de prensa, a la reciente medida adoptada por el gobierno de la provincia, plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 129/24, que dispone el cobro de la atención sanitaria de los extranjeros, en los hospitales de la provincia, que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios.La disposición precisa que la atención de urgencia o en emergencias queda garantizada,"Por expresa instrucción del gobernador Gustavo Sáenz, se hizo un estudio minucioso de los gastos que ocasiona la atención de la salud de personas extranjeras en calidad de residentes transitorios y precarios,El ministro agregó que estos pacientes "no sólo vienen a consulta, sino también a hacerse cirugías de alta complejidad, lo que implica la utilización de insumos y prótesis de alto costo".Luego, Mangione dijo que eso motivó la decisión del gobernador, de avanzar en el proyecto de arancelamiento de las prestaciones médicas a extranjeros, y sostuvo que "la medida es necesaria en el marco de la situación económica de la provincia, ocasionada por importantes recortes presupuestarios dispuestos por el Estado nacional".Sobre la forma en que se facturarán las prestaciones,"El gobernador, con gran criterio, planteó que primero se atiende a los salteños. Tenemos que cuidar nuestros recursos, porque cada insumo médico que utiliza un extranjero es un recurso menos para los salteños y en el contexto económico actual, con recorte presupuestario, es difícil reponerlo", consideró.Además, reveló queque, al limitar con tres países, son "muchos los que cruzan, se atienden y se van con toda la atención completa, incluidos los medicamentos"."El resto de los países cobran absolutamente todo", expresó, e indicó que el "ciudadano boliviano que tenga documento argentino y pague impuestos, será tratado como un argentino y la atención médica pública no se le cobrará".Finalmente, detalló que "estamos en un momento de transición en el que los aumentos en medicamentos llegaron a más del 800%, por lo que muchos de los proveedores no dan precios, no quieren vender"."Esta medida no es ahorro, sino recuperar plata que antes perdíamos. Es una decisión que muchos esperábamos y creo que se hizo justicia, porque en esta crisis teníamos que preservar la salud de los salteños", concluyó Mangione.El miércoles último el Gobierno de Salta anunció la decisión de cobrar la asistencia médica a extranjeros en hospitales públicos y precisó que "la medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño".