Canadá vuelve a exigir visas a los mexicanos

Canadá anunció este jueves que después de casi ocho años volverá a exigir visas a los mexicanos que quieran ingresar a su territorio, debido a una explosión de pedidos de asilo de ciudadanos provenientes de ese país."Los ciudadanos mexicanos deberán obtener una visa para venir a Canadá a partir de ahora", anunció en una conferencia de prensa el ministro de Inmigración, Marc Miller, quien dijo que la medida busca preservar "la viabilidad del sistema de asilo y de inmigración".Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le reprochó a Canadá la decisión de volver a imponer visas a mexicanos."Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro" de Canadá, Justin Trudeau, expresó el mandatario en su habitual conferencia de prensa, según consignó la agencia de noticias AFP."Nosotros vamos a buscar opciones, alternativas, no podemos romper relaciones con Canadá, ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico", prosiguió, sin dar detalles.Además, el presidente mexicano le dijo a Trudeau que su gobierno "convenció" al del expresidente estadounidense Donald Trump de mantener a Canadá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994 y que se convirtió en el T-MEC en julio de 2020."Nosotros los ayudamos, y él (Trudeau) lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara" en el T-MEC, sostuvo López Obrador.Trump y Trudeau "no se llevaban bien, entonces (el exmandatario estadounidense) no quería que se incluyera a Canadá, quería un tratado bilateral México-Estados Unidos, y yo insistí (...) y lo convencí" de mantener a los mismos integrantes en el acuerdo comercial, dijo López Obrador.Canadá había retirado la exigencia de visas para los mexicanos en diciembre de 2016.Algunas exenciones serán aplicadas. Los ciudadanos mexicanos que viajen a Canadá podrán solicitar una autorización de viaje electrónica simple si han tenido una visa canadiense en la última década o si tienen una visa estadounidense válida.Según el Gobierno canadiense, los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo en 2023. La mayoría fueron rechazadas o retiradas por los solicitantes."Damos gran importancia a nuestros estrechos vínculos con México. México es y seguirá siendo un socio importante", insistió el ministro, admitiendo que el Gobierno de López Obrador ya había expresado su descontento con este cambio.Canadá está bajo presión desde hace semanas, en particular por parte del primer ministro de Quebec, François Legault, quien afirmó que su provincia ha llegado a un punto crítico en materia de inmigración y está desbordada por las solicitudes de asilo.