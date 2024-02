Una multitud vibró con la Fiesta de la Cosecha en el aeropuerto de Mendoza

Foto: Ramiro Gómez.

Foto: Ramiro Gómez.

Foto: Ramiro Gómez.

Foto: Ramiro Gómez.

Foto: Ramiro Gómez.

Una multitud se dio cita la noche del miércoles en el Aeropuerto Internacional de El Plumerillo (Mendoza) para participar de 23° Fiesta de la Cosecha solidaria, desafiando una amenazante tormenta que causó estragos, con caída de granizo incluida en zonas aledañas a la estación aérea, pero finalmente la lluvia respondió a las plegarias de la vendimia y terminó abatiéndose sobre el predio cuando todo ya había culminado.El Festival de música, en el que actuaron, entre otros, estuvo por momentos en duda por las condiciones meteorológicas adversas, pero finalmente las miles de personas que ocuparon casi la totalidad de las ubicaciones dispuestas pudieron deleitarse con la actuación de los artistas.El pronóstico meteorológico no era muy alentador, y algunas horas antes del inicio previsto para la fiesta el clima tormentoso se hizo notar conen zonas de los Foods Trucks y el escenario.Eso hizo que, pese a que el ingreso del público estaba previsto para las 18, ya más allá de las 19 aún se aguardaban definiciones respecto de la continuidad de la fiesta, lo que derivó en que recién cerca de las 20, y cuando todo parecía que se iba a encaminar favorablemente en cuanto a la lluvia, se dispuso el ingreso de la gente y el predio empezó a tomar el color esperado, aun cuando algunas gotas mantenían cierto suspenso sobre lo que pudiera ocurrir en las horas subsiguientes.La llegada de las representantes departamentales vestidas como paisanas, el arribo del gobernador, acompañado de la vicegobernadora,y demás autoridades, fue una ratificación de que todo seguía tal como estaba previsto.Cornejo, al llegar, comentó los destrozos que había provocado la tormenta que se había desatado más temprano afectando zonas productivas, lo que llevó a suspender en esta ocasión la cosecha que tradicionalmente se realiza en el evento.El mandatario definió como una "pésima noticia" a la, y detalló que las hectáreas perjudicadas ascendían a entre 3.000 y 5.000, y aludió a que decidieron "hacer una Vendimia austera teniendo en cuenta el contexto".Sobre las 22, lapuso fin a la espera y aventó las nubes, mostrando incluso por momentos una enorme luna que, tímida, se asomaba a la Fiesta.Esta particular celebración se remonta en el mundo a la época medieval, cuando se agradecía a Dios por los frutos recibidos de la cosecha - que garantizaba durante un año el alimento- lo que la transforma en una de las más longevas de la humanidad.se veía cual era el total de lo producido, se disponía cómo se dividiría en la comunidad y cuánto se guardaría para el invierno próximo a llegar, y se guardaban los granos que al siguiente año se utilizarían para la siembra.Esta tradición fue adoptada en Mendoza en 2001 relacionándola específicamente a la vid, y se ha mantenido vigente desde entonces, convocando cada nueva edición a una mayor cantidad de público por su calidad artística y la cuidada organización que destaca en el calendario vendimial, además de ser la primera fiesta de todas las que integran la Fiesta de la Vendimia.Entre las actividades que se realizan durante la Feria de la Cosecha, destacan, además de los, el certamen, el, y las muestras de, entre otras.La organización de la Fiesta de la Cosecha estuvo a cargo deljunto al Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de Las Heras, y contó con el apoyo de Aeropuertos Argentina 2000.De acuerdo a lo estimado por los organizadores hubo una asistencia de unas 10 mil personas, con presencia de turistas locales, nacionales e internacionales, en particular brasileños, estadounidenses y canadienses.Asimismo, señalaron quey el talento artístico de la región, consolidándolo como uno de los más destacados del calendario cultural mendocino., una imprenta solidaria que caracteriza a este festejo y que con el nuevo sistema de venta de tickets hizo más eficiente la dinámica de las donaciones para orientarlas hacia los más necesitados.