El equipo de Navalny denunció que las funerarias rechazan llevar los restos al funeral

Navalny fue un fuerte opositor a la política de Putin.

Amenazas recibidas a los seguidores de Navalny

El Parlamento Europeo votó una resolución en la que señalan que Putin es "responsable" de esa muerte.

"Por Ley, deberían haberme entregado el cuerpo de Alexey inmediatamente", dijo la madre de Navalny / Foto: AFP

Navalny murió en una cárcel rusa. / Foto AFP

El equipo del opositor ruso Alexey Navalny, fallecido el 16 de febrero en una prisión, denunció que los servicios funerarios se niegan a trasladar el cuerpo hasta la iglesia de Moscú, donde mañana tendrá lugar su funeral., indicó Ivan Jdanov, uno de sus colaboradores, en la plataforma de mensajería Telegram."Primero, no nos autorizaron a alquilar una sala funeraria para despedirlo. Y ahora, cuando se supone que el funeral tendrá lugar en la iglesia, los agentes funerarios nos informan que ningún coche fúnebre llevará el cuerpo hasta ahí", confirmó su equipo en redes sociales.Los equipos funerarios, denunció el equipo, según reprodujo la agencia de noticias AFP.Los funerales de quien fue el principal opositor al presidente Vladimir Putin están previstos para este viernes a las 14 hora local (8 de Argentina) en una iglesia en el sureste de Moscú.El activista anticorrupción deberá ser inhumado dos horas más tarde en un cementerio cercano., según sus colaboradores.Los allegados del fallecido aseguraron que las autoridades habían ejercido presiones respecto al lugar en el que debería celebrarse el entierro.El miércoles, el equipo de Navalny llamó a los moscovitas a asistir a los funerales del opositor, y a sus seguidores en otras ciudades y en el extranjero a reunirse para honrar su memoria.Las circunstancias del deceso de Alexey en una prisión del Ártico siguen sin estar claras. Según los servicios penitenciarios rusos, falleció tras haberse sentido mal "después de un paseo".El Parlamento Europeo votó una resolución en la que señalan que Putin es "responsable" de esa muerte."El gobierno ruso y el propio Putin son responsables penal y políticamente de la muerte de Navalny", afirmó el órgano en esta resolución no vinculante votada por una amplia mayoría (506 votos a favor, 9 en contra) al día siguiente de una alocución de la viuda del opositor, Yulia Navalnaya, en el hemiciclo.El Parlamento Europeo exige una investigación internacional independiente y transparente sobre las circunstancias exactas de la muerte del opositor para que los responsables "rindan cuentas" y se haga justicia.Además, calificó al régimen de "belicista, autocrático y cleptócrata" y expresó su apoyo a la oposición democrática en Rusia.En vísperas del funeral de Navalny, llamó al Kremlin a "no obstaculizar los esfuerzos" de la familia "para organizar sus funerales con dignidad".