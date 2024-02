Llaryora advirtió que la baja de inflación sin contención social implicará "recesión"

El gobernador auguró que sin contención social, la baja de la inflación "va a generar una recesión tremenda, con pérdidas del empleo y pérdidas de salarios reales” / Foto: Archivo.

El gobernador de Córdoba,, advirtió que, y manifestó que mantiene sus expectativas de que el presidentepueda “llamar al diálogo para construir consensos” para “evitar que las situaciones se vuelvan más dolorosas”.El mandatario cordobés, en declaraciones formuladas este mediodía a canal 12 local," para poder aplicar los programas (de gestión) y evitar que las situaciones se vuelvan más dolorosas”.En ese sentido, dijo que el mandatario nacional “tiene que bajar los cambios y entender que el discurso de campaña sirvió para la campaña (electoral). Ahora tiene que gobernar, y cuando te toca gobernar todo se hace más difícil, no para el Presidente, sino para la gente cuando no puedes dialogar ni reunir consensos”., pero que “sin un plan productivo y social va a bajar con una recesión tremenda, con pérdidas del empleo, pérdidas de salarios reales”, y que ese contexto va a terminar “estresando al sector público”.Agregó al respecto que ese estrés al Estado ya está ocurriendo por la difícil situación social que, en el caso de Córdoba, ya se está ampliando beneficios del boleto obrero, social y educativo, además con alrededor deAlertó también que por el contexto actual: “Hay empresas en Argentina que están cerrando y en Córdoba se están suspendiendo empleados”., que por convenio debe enviar para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.Sobre el tema, por lo tanto “si se aplica la racionalidad y el sentido común no es necesario que todas las provincias vayamos a reclamar a la justicia. Es una medida contra el interior de Argentina”, consideró.También