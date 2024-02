Ritondo, sobre el acuerdo LLA-PRO: "Tenemos que mantener nuestra identidad"

"No le pregunté a Milei qué iba a decir en el discurso, en general cuando es la primera sesión los presidentes hablan sobre lo que recibieron y cuál es el camino hacia el futuro", sostuvo Ritondo / Foto: X.

El jefe del bloque de la bancada de diputados del PRO,, aseguró que "no se necesita" un interbloque compuesto por(LLA) y su espacio en laporque ya"No hemos hablado con el presidente Javier Milei sobre la posibilidad de un interbloque. Me parece que LLA y el PRO están trabajando cómodamente. Nosotros tenemos que mantener nuestra identidad", dijo Ritondo en declaraciones a radio La Red.En ese sentido, el diputado dijo que, dijo Ritondo en referencia a(JxC).Ritondo se reunió este miércoles al mediodía con el Presidente en la Casa Rosada , en la previa a la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, que quedarán inauguradas mañana a las 21 cuando Javier Milei hable ante la Asamblea Legislativa."No le pregunté a Milei qué iba a decir en el discurso, en general cuando es la primera sesión los presidentes hablan sobre lo que recibieron y cuál es el camino hacia el futuro", sostuvo Ritondo.En cuanto al atril que utilizará Milei para dar su discurso, Ritondo explicó que "la tarima va a estar al mismo nivel que los diputados" y aseguró queFinalmente, el diputado"Si no tenés un sistema laboral que incorpore a la gente de forma formal, podés cambiarle la fórmula al sistema jubilatorio pero sólo va a funcionar cuando haya más activos que pasivos", concluyó.