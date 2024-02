Larroque: "No sabemos cuánto tiempo más vamos a poder seguir brindando asistencia"

Luego indicó que el gobierno nacional "en términos nominales está invirtiendo menos de lo que había proyectado en su momento Sergio Massa. Estamos hablando de la prehistoria. Porque los números se han modificado de manera gravísima", advirtió Larroque / F

Elde la, dijo hoy que en ese distrito "hubo un aumento del 50 por ciento" en la demanda de alimentos y que "todo indica" que seguirá creciendo."No sabemos, por el nivel de incertidumbre, cuánto tiempo más vamos a poder seguir brindando la asistencia, que en caso de la provincia de Buenos Aires, por las características del distrito, es mucha", afirmó Larroque en declaraciones a la radio AM 750, en las que precisó queLuego indicó que el gobierno nacional "en términos nominales está invirtiendo menos de lo que había proyectado en su momento Sergio Massa. Estamos hablando de la prehistoria. Porque los números se han modificado de manera gravísima", advirtió.Este miércoles,en la Casa de la provincia de Buenos Aires, ministros de Desarrollo Social de nueve provincias le solicitaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que "revierta la decisión de congelar y desfinanciar los programas de asistencia social"."Queremos replicar la reunión con más provincias. Hay un Estado nacional que se deslinda de sus responsabilidades y no tiene contacto con las áreas de Desarrollo Social", dijo Larroque.Respecto del encuentro de este miércoles , el funcionario bonaerense afirmó que "Quizá por una situación política la provincia de Buenos Aires viene siendo perjudicada en muchos aspectos"."Es un Estado nacional que se deslinda de su responsabilidad y no tiene contacto con las áreas de Desarrollo de las provincias, y no entendemos la indolencia que llega a un nivel verdaderamente incomprensible y habla de una insensibilidad absoluta", consideró.Para Larroque,