El padre de la denunciante de Alperovich: "Sólo quiero ver a mi hija sana"

Foto: Alejandro Santa Cruz

Foto: Daniel Dabove

Foto: Alejandro Santa Cruz

El juicio

Foto: Alejandro Santa Cruz

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El padre de la sobrina y exempleada del ex gobernador tucumano José Alperovich, que lo acusó de nueve delitos contra la integridad sexual, ratificó este jueves ante la Justicia que la denunciante le confesó los hechos que desencadenaron el juicio que se sustancia en los tribunales porteños y subrayó queD.L., padre de la víctima y primo hermano de Alperovich, recordó la relación que tuvo desde la infancia con el acusado y subrayó: “No quisiera estar sentado acá pero voy a estar siempre por ella (su hija). No importa la edad que tenga, el no es no”.“Me dolían las palabras, me perforaban el pecho, me dolía el corazón”, admitió.Dijo también que desde que se enteró de los hechos no tuvo contacto con Alperovich, quien sigue la audiencia por videollamada: “Hasta el día de hoy nunca mas le vi la cara, esperaba verlo sentado acá. Solo quiero ver a mi hija sana, psíquica y físicamente”.Además de D.L., durante la audiencia de este jueves en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, a cargo del juez Juan Ramos Padilla, esta previsto que preste declaración una de las hijas de Alperovich y una ex senadora y compañera de bancada.agravada por acceso carnal, según lo establecido por la investigación judicial en base a las denuncias de M.F.L (33 años), su sobrina y exempleada, por ataques entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.Durante la cuarta audiencia del juicio será el turno de declarar de “tres personas que prestaron servicios para la campaña de José Alperovich para gobernador, (la hija del acusado) Sara Alperovich, (la ex senadora) Beatriz Mirkin y el papá de la víctima”, según indicaron a Télam fuentes del juicio.Será, además, la primera audiencia en que prestan testimonio “personas vinculadas al entorno del imputado y (al mismo tiempo) a la política, porque tanto Mirkin –que es ex senadora y ex candidata a vicegobernadora como compañera de fórmula de José Alperovich- como Sara, son mujeres que han tenido un recorrido importante” en ese sentido, “especialmente Mirkin, que ha tenido agenda propia en el feminismo dentro del peronismo” y de hecho, fue la única senadora tucumana que votó a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarzado (IVE).El juicio comenzó el 5 de febrero y en las audiencias que se realizan a razón de una por semana y se prolongarán por lo menos hasta julio, darán testimonio más de 80 testigos.Durante la primera audiencia, prestaron declaración el imputado y la denunciante: mientras ella declaró durante seis horas;y realizó una breve intervención en la que expresó: "Quiero la verdad porque esto me mató".Durante la segunda jornada desarrollada el pasado 15 de febrero, declararon cinco familiares de la joven denunciante, entre ellos su abuela, mientras que en la tercera audiencia fue el turno de la madre y amigas de la denunciante.Según la denuncia interpuesta contra Alperovich a fines de 2019, los abusos y ataques juzgados se produjeron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en diferentes viviendas de las localidades tucumanas de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena; y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.Como fiscal de juicio interviene el titular de la Fiscalía General N° 27 ante los TOC, Sandro Abraldes; la defensa está encabezada por Augusto Nicolás Garrido, y la querella, por Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, perteneciente al Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito de la Defensoría General de la Nación.