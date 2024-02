Francos: "Los actores de la política argentina saben que tiene que haber cambios"

El ministro de Interior, Guillermo Francos, señaló que no hay que esperar un discurso agresivo del Presidente ante el Congreso / Foto: Osvaldo Fantón.

"El Presidente va a relatar la situación de Argentina, cómo se ocasionó y llegó a esta situación y cómo ver el futuro" Guillermo Francos, ministro de Interior

El presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Parlamento el viernes a las 21 / Foto: Prensa.

El diálogo con los gobernadores

Francos dijo que no cree que la agenda del Presidente le permita ir al sur "de una semana para la otra"

El ministro de Interior, Guillermo Francos, sostuvo que el discurso que pronunciará el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativay anticipó que no hay que esperar "un discurso agresivo" por parte del Jefe de Estado."A partir de mañana, con el discurso que el Presidente va a brindar, empezará un periodo nuevo en el que tendremos que encontrar en el Parlamento caminos para sancionar leyes que nos permitan este cambio que esta llevando adelante Milei", dijo Francos en declaraciones a radio La Red.El ministro añadió que está convencido que se podrán "acordara través de un acuerdo institucional" ya que todos "los actores de la política argentina saben que tiene que haber cambios"."No creo que haya que esperar un discurso agresivo del Presidente, sino que va a relatar la situación de Argentina, cómo se ocasionó y llegó a esta situación y cómo ver el futuro", anticipó Francos.El ministro sostuvo que aunque desconoce el contenido del discurso que Milei pronunciará el viernes, señaló que "más"."A veces hay que quitarle un poco de ruido a las palabras y entender cuál es el rumbo. Tengo claro que el Presidente tiene una convicción muy grande de que Argentina puede salir adelante", apuntó.Además el ministro aseguróa pesar de que "se complicó el escenario con la situación planteada en Chubut"."El Gobierno va a recurrir a todo lo que sea necesario recurrir y las provincias están en su derecho de hacer los planteos que crean. Estoy convenido que el gobierno no violentó ninguna norma", subrayó.Sobre las tensiones dentro del equipo de gobierno, Francos aseguró que "la relaciónsabiendo que todos tenemos problemas que enfrentar"."A veces me dan risas las cosas que inventan. Decían que el ministro de Economía (Luis Caputo) hizo llorar a (la titular de Capital Humano, Sandra) Petovello. Son cosas que no tienen absolutamente ningún hacedero en la realidad", afirmó.En tanto, dijo que no cree "que la agenda del Presidente le permita ir al sur de una semana para la otra", al ser consultado por la invitación de los gobernadores patagónicos para que visite Puerto Madryn el próximo 7 de marzo."Por supuesto que esta atento a los temas que allí se plantean. La Patagonia es una parte importante de lo que el Presidente considera que debe ser el futuro de Argentina. Hay una enorme posibilidad de", añadió.