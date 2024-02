Atlético de Madrid va en busca de la final en Bilbao ante el Athletic

el argentino Diegocon tres campeones del mundo en su plantel, visitará este juevesque asumirá en desventaja tras haber perdido 1-0 como local y ademásEl encuentro se jugará a partir de las 17.30 en el mítico estadio San Mamés de la ciudad de Bilbao y será televisado por DirecTV.La tradicional Copa del Rey consagró a su primer finalista el martes último, el Real Mallorca, que eliminó a la Real Sociedad en definición por penales, y espera por vascos o madrileños.El Athetic, que ganó la Copa del Rey en 27 ocasiones, llegará con ventaja a la segunda semifinal luego de haberse impuesto en el cruce de ida con el gol de Alex Berenguer.Por su parte, el "Atleti" de Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa, que fue 15 veces campeón de la Copa del Rey, está en condiciones de revertir la eliminatoria en un certamen en que lució su mejor versión y así eliminó sucesivamente a Real Madrid y Sevilla.Simeone, en su etapa como jugador "Colchonero" alzó la Copa del Rey en 1996 ante un Barcelona plagado de estrellas, confirmó en la rueda de prensa previa al partido que no tendrá a Griezmann, con un esguince de tobillo que también lo había marginado de los últimos compromisos del equipo."Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero no llega, se queda con la tranquilidad que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera", subrayó Simeone, quien lo reemplazará con Correa o el neerlandés Memphis Depay.Otra baja sensible que tendrá el "Atleti" será la del zaguero uruguayo José María Giménez, con una lesión muscular.. El ganador del torneo se clasificará a la fase de grupos de la próxima edición de la Europa League.