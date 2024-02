Francos: Milei "alentó" a los diputados libertarios a trabajar "en conjunto" con el PRO

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este miércoles que en términos macroeconómicos en Argentina “estamos bien” porque “la inflación está a la baja”, señaló quey reconoció que el presidente Javier Milei "alentó" al bloque oficialista a trabajar en conjunto con el PRO en Diputados.En diálogo con LN+, Francos se refirió al encuentro de Milei con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) la mañana de este miércoles y señaló: “El Presidente hizo un análisis del tratamiento de la ley (Bases) con los diputados de LLA y los alentó a trabajar en conjunto con el bloque del PRO”.De cara al inicio del período de sesiones ordinarias en el Congreso que, será inaugurado el viernes por la noche con el mensaje del Jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa, Milei se reunió con buena parte de los diputados del bloque oficialista por casi dos horas en el Salón Norte del primer piso de la Casa de Gobierno, informaron a Télam fuentes oficiales.Los legisladores consultados aclararon que el Presidente evitó referirse al contenido de su discurso ante la Asamblea, mientras que un influyente, aunque destacaron el "entendimiento" que se dio durante las extraordinarias y que, aspiran, se repita durante el período ordinario de sesiones.Por otra parte, Francos se refirió a cuestiones económicas:Y agregó: “La híper estaba a la vuelta, en diciembre estábamos al 1,5%. Eso se evitó, se mantuvo en diciembre, bajó en enero y bajará en febrero. Son buenas señales que el Banco Central pasó de no tener dólares a haber comprado 8.500 millones de dólares”.El ministro habló sobre la caída de la actividad económica y señaló: “El gobierno lo planteó con toda claridad y era el camino duro que había que transitar. No se pasa de una situación de la recibida a una situación de desarrollo, crecimiento económico. Hay que pasar por un ajuste de la economía. Si uno quiere transitar con la medida de siempre, no vamos a terminar”.Por último, Francos se refirió al, Axel Kicillof, por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal: “El gobierno anterior le sacó fondos a la ciudad (de Buenos Aires) para dárselo a la provincia para financiar a la policía. Estos parches que se ponen en las cuentas fiscales tienen poco que ver con un sistema ordenado.