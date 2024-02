Kicillof pide a Gobierno de Milei que "pare de mentir y versear"

Pusimos en funciones a @MaJimenaLopezOk al frente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este miércoles, parafraseando al cantante Luis Miguel, "no culpes a la lluvia, no culpes a la playa, (Javier) Milei destruyó la temporada" estival y, tras acusar al Gobierno nacional de "ausencia y abandono", le reclamó que deje de "mentir y de versear"."En las reuniones que mantuvimos hoy con los representantes de distintos sectores productivos describieron una realidad desoladora", señaló el mandatario al hablar en la ciudad bonaerense de Necochea frente a funcionarios bonaerenses, representantes locales, vecinos y turistas.En esa línea, indicó que habían pasado "temporadas récord en estadía, venta, ocupación, afluencia turística y lo único que cambió de la temporada pasada a esta es la política económica del Gobierno nacional"."Como diría un cantante, 'no culpes a la lluvia, no culpes a la playa', fue Milei el que destruyó la temporada, fue Milei y sus políticas y terminamos con 18% de caída en la afluencia turística", destacó.Además, detalló que si bien la cantidad de visitantes se mantuvo estable, el resto de los indicadores se redujo y destacó que "el consumo cayó el 40%"Kicillof indicó que estamos ante un "Estado nacional que deserta de funciones básicas y obligaciones", y a manera de ejemplo señaló que "cuando estuvimos en Bahía Blanca, después de un temporal tremendo, vino el Gobierno nacional, vino el Presidente (Javier Milei) y nos dijo 'yo espero que se puedan arreglar con lo que tienen'. Eso también expresa lo que podemos observar"."Hoy la provincia de Buenos Aires viene haciendo enormes esfuerzos para sostener y asistir a todos los sectores que están sufriendo", resaltó.El gobernador indicó que la actual "fue una temporada fragmentada porque el resultado negativo no fue igual para todos"."En los destinos para turistas con mayor poder adquisitivo no se notó la caída, el desastre fue para los sectores populares", alertó y agregó: "Lo que hacen estas políticas de abandono, que algunos insisten en llamar libertad, tienen como resultado que a algunos le van muy bien y otros quedan en el camino"."El Gobierno de la provincia de Buenos Aires siempre está comprometido. Eso es gobernar; si hay quien necesita una mano, tiene dificultades, hay que ayudar, hay que recorrer, sentir, trabajar", indicó Kicillof.Añadió que si tiene que pedir algo al Gobierno nacional es que "trabajen por los bonaerenses, no se trata de dar lecciones de doctrinas económicas, sino de ayudar al que lo necesita de todas las maneras posibles".Y reclamó a las autoridades nacionales que "paren de mentir, de versear" y les planteó que se "dieran cuenta de que están haciendo mucho daño con estas políticas"."Con todos los que nos reunimos llegamos a un acuerdo de que los problemas no se solucionan sin Estado, sino con un Estado presente que acompañe, que ayude, que cree trabajo, que genere mayor justicia social", completó.Durante su visita a Necochea, acompañado por los ministros de Producción, Augusto Costa, de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente Arturo Rojas, el gobernador inauguró las unidades residenciales asistidas que pertenecen al Hospital Subzonal especializado Neuropsiquiatrico Domingo Taraborelli.Además puso en funciones a Jimena López como presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto QuequénTambién se reunió con intendentes de la región costera, con representantes de sectores productivos turísticos y entregó una ambulancia de alta complejidad para el municipio de Balcarce, la número 313 de la gestión.