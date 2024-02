Enzo Fernández aportó una asistencia clave para la clasificación de Chelsea

Foto X@ChelseaFC_Sp (886056)

Barco debutó en su nuevo equipo por la FA Cup | Foto: X @OfficialBHAFC

¡VALENTÍN BARCO DEBUTA EN BRIGHTON!



📺 Mirá la FA Cup en #StarPlusLA pic.twitter.com/JsvimAZVJf — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2024

El volante campeón del mundo Enzo Fernández aportó este miércoles una asistencia clave para la clasificación de Chelsea, a los cuartos de final de la FA Cup, con el triunfo agónico ante Leeds United, por 3 a 2.Fernández fue titular en el equipo que dirige Mauricio Pochettino e inició la jugada que devino en el gol del inglés Conor Gallagher (ST 45m). El ex River realizó una buena jugada individual, con control de pelota, y asistió a Gallagher para el 3-2.Leeds, que milita en la segunda división, se puso en ventaja con el tanto del español Mateo Joseph (PT 8m) y Chelsea lo revirtió con el ghanés Nicolas Jackson (PT 15m) y el ucraniano Mykhailo Mudryk (PT 37m).Joseph (ST 14m) señaló su segunda conquista de la noche para el empate transitorio hasta el grito de gol de Gallagher.Brighton And Hove, con el debut del ex Boca Valentín Barco, quedó eliminado con la derrota ante Wolverhampton, por 1 a 0.Barco ingresó a los 34 minutos del segundo tiempo por el brasileño Igor Julio e hizo su estreno oficial, luego de dos partidos sin ser incluido entre los convocados.El ex lateral de Boca se incorporó a Brighton luego de su participación con el seleccionado Sub-23 que logró le pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024.Brighton también tuvo al volante argentino Facundo Buonanotte como titular y fue reemplazado por el inglés Benicio Baker-Boaitey (ST 24m).Por su parte, Manchester United, con Alejandro Garnacho como titular, venció sobre la hora a Nottingham Forest, por 1 a 0, con gol del brasileño Casemiro (ST 44m) y también accedió a los cuartos de final.Por último, Liverpool, con el ingreso del volante campeón del mundo Alexis MacAllister (ST 15m), goleó sin inconvenientes a Southampton por 3 a 0 y accedió a la siguiente ronda.Los cruces de cuartos de final de la FA Cup son los siguientes: Wolverhampton-Coventry; Manchester United-Liverpool; Manchester City-Newcastle; y Chelsea-Leicester.