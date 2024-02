Convocan a videoartistas a un programa para jóvenes de Argentina y Paraguay

Los nombres de los seleccionados serán informados el 17 de abril de 2024 a través de la dirección de e-mail que registraron en su inscripción. / Foto: Gentileza Federico Larragueta.

Foto: Gentileza Federico Larragueta.

La convocatoria está abierta hasta el 13 de marzo y se seleccionarán a 21 participantes.

Foto: Gentileza Federico Larragueta.

La muestra colectiva será en noviembre en la sede de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

El programa de formación "¿Cómo queremos vivir juntxs?", una iniciativa impulsada por el Goethe-Institut, la Alianza Francesa y Fundación Medifé, que busca poner en valor el diálogo y la reflexión entre videoartistas, presentó este miércoles la convocatoria a tutorías, dirigida a jóvenes artistas residentes en la Argentina y Paraguay, con el objetivo de que puedan desarrollar obras de video inéditas, que a su vez formarán parte de una exposición itinerante a partir de noviembre de este año.Mantenemos la premisa de vivir con otros que vienen con otras características y no podemos dejar a nadie afuera. Por eso estamos lanzando esta convocatoria a nivel regional abocada al videoarte, que es un lenguaje complejo y actual, dinámico y polisémico", dijo este miércoles en la sede de Fundación Medifé, la, durante la presentación a la prensa.La iniciativa -cuya- propone un programa intensivo de tutorías dirigido a jóvenes artistas residentes en Argentina y Paraguay, con el objetivo de que puedan desarrollar obras de video inéditas, al mismo tiempo que interactúen y comparten entre pares sus perspectivas tanto específicas del quehacer artístico como también del mundo y la situación que les toca vivir.La idea es congregar a artistas de la disciplina del video, que presenten una idea de obra a desarrollar que comulgue con el título del programa "¿Cómo queremos vivir juntxs?": "Empezamos a hacernos esta pregunta después de la pandemia y sabemos que los artistas suelen captar con agudeza estas transformaciones sociales. Queremos desarrollarla juntos, 'juntes', porque es una pregunta que tiene que ser para todo el mundo y quisimos que eso se reflejara en el título. Es obvio que la lengua cambia permanentemente y no hablamos ahora igual que hace cien años", dijo por su parteImpulsada por tres instituciones culturales de países diversos, la iniciativa propone que haya una representación de todas las regiones de Argentina, con tutorías a cargo de artistas profesionales con vasta trayectoria y prestigio internacional en el ámbito del videoarte, quienes brindarán herramientas audiovisuales para abordar las cuestiones relevantes de la época a los jóvenes artistas, respetando siempre una paridad de género."Creo que hace 120 años que en la Alianza Francesa nos hacemos esta misma pregunta, extendida a las 53 sedes que tenemos en toda la Argentina, donde en noviembre pasado abrimos en la ciudad de Córdoba el Instituto Cultural Franco-Alemán", retomó por su parte Pascal Casanova, director general de la Alianza Francesa de Buenos Aires y coordinador de las Alianzas Francesas de Argentina.Celebró así "la cooperación con nuestros colegas del Goethe-Institut en este nuevo gran proyecto de mentorías que beneficiará a videoartistas de todo el país y que refleja los valores de ambas instituciones en sus misiones como actores en el desarrollo de intercambios interculturales".Unconformado por la pionera en videoarte de Argentina, el críticoy los tutoresseleccionará a 21 participantes para que formen parte de este programa."El audiovisual es experimental, el videoarte es flexible, hay múltiples posibilidades. No sé con qué proyectos nos vamos a encontrar pero ojalá se multipliquen los ejemplos de no odio, de comprensión, de sentido, de afecto. En estos momentos tan oscuros que vivimos, los artistas pueden demostrar que se puede vivir de otros modos", añadió por su parte Graciela Taquini, al ser consultada por Télam por los límites de la disciplina artística que rige la convocatoria.El programa consta de una, que se desarrollará en. Cada semana, un tutor diferente tendrá a cargo las nueve horas semanales de trabajo. La segunda etapa abarca el desarrollo de una obra inédita individual o colectiva durante tres meses, con dos instancias de retroalimentación de uno de los tutores.Durante el mes dese llevará a cabo la tercera y última etapa, durante la cual habrá unen la ciudad de Buenos Aires, que culminará con la, en la sede de la Avenida Córdoba 946 de la Alianza Francesa de Buenos Aires, abierta al público general.A partir de la inauguración, se ofrecerá la posibilidad de itinerancia de la muestra a los espacios de las instituciones franco-argentinas y germano-argentinas en el país.El programa otorgará a los participantes seleccionados un pasaje ida y vuelta por vía terrestre a la ciudad de Buenos Aires, cuatro noches de alojamiento (a excepción de quienes residan en AMBA) y un estipendio diario de 25.000 pesos para participar del encuentro presencial y de la apertura de la muestra.La convocatoria permanecerá abierta del 28 de febrero al 13 de marzo de 2024 y las personas interesadas pueden postularse únicamente a través de las páginas web del Goethe-Institut La llamada está dirigida a videoartistas tanto de Argentina como Paraguay con trayectoria inicial que producen obra contemporánea. Podrán postularse argentinos, paraguayos o extranjeros residentes en alguno de ambos países a la fecha de la convocatoria, cuyas indagaciones artísticas y obras exploren aspectos vinculados a la pregunta "¿Cómo queremos vivir juntxs?". "La idea es correrse de la lógica de la metrópoli, que haya representatividad de todo el territorio y que se conforme una red creativa", señaló por su parte Yael Tujsnaider, curadora de la programación cultural del Goethe-InstitutLos nombres de los seleccionados serán informados el 17 de abril de 2024 a través de la dirección de e-mail que registraron en su inscripción.