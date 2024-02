Gremios docentes de la CGT irán al paro el lunes en demanda de mejores salarios

Foto: Cris Sille.

"Responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática". Sergio Romero, secretario general de la UDA

Sin propuesta superadora

y responsabilizaron a la administración central porque los "obliga" a tomar la medida por "falta de aportes y la falta de reflexión","Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación", reclamó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.Los gremios dieron una conferencia de prensa en el salón Saúl Ubaldini de la CGT, donde el dirigente anunció que junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) "vamos a hacer el próximo lunes 4 un paro total de actividades en todo el país y estaremos iniciando recién un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país"."No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos", dijo Romero sobre la reunión que mantuvieron gremios y ministros provinciales con el Gobierno nacional, donde se confirmó la eliminación del Fonid.y recriminó que la remuneración se encuentra "por debajo de la línea de la pobreza"., afirmó a su turno que en el encuentro del martes, "lejos de haber una propuesta superadora, lo que ha quedado planteado es una reducción del salario docente" e insistió: "No partimos de un piso de rediscusión salarial, partimos de un piso de reducción directamente del salario"., cuando volverán a encontrarse los representantes sindicales con las autoridades provinciales y nacionales.Por su parte, laLos gremios docentes provinciales agrupados en Ctera vienen de realizar un paro el lunes, que coincidió con el inicio de clases en ocho distritos, en reclamo de la paritaria nacional y justamente en rechazo de la anunciada eliminación del Fonid.La convocatoria a los gremios y las autoridades educativas de las provincias fue realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación en su sede, Alem 650 de esta capital, donde los representantes fueron recibidos por el secretario de Trabajo, Omar Yasin, y su par de Educación, Carlos Torrendell.