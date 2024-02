Santa Fe confirmó la paralización de la obra pública nacional y pidió el mantenimiento de sus rutas

En la provincia hay 289 obras en ejecución. /Foto: Luis Cetraro.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, confirmó este miércoles quey reclamó que la administración federal se haga cargo del mantenimiento de las rutas porque es "una obligación legal" y está "en juego la seguridad vial".El funcionario informó además de una reunión prevista para el 7 de marzo con el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Bertola, a quien le solicitará "un plan de trabajo" para los 2.800 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia.En declaraciones a radio Aire de Santa Fe,"Vamos a pedirle que se hagan cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, lo más elemental. No estamos diciendo que vamos a pedir autopistas, (solo) lo más urgente, lo primero, es que el Gobierno nacional empiece a hacer las reparaciones elementales", indicó el funcionario.Enrico se refirió a "la tesitura de no querer hacer obras, que se entiende no hacer obras, no hacer autopistas, no hacer puentes, pero el mantenimiento de las rutas es una obligación legal que tiene el presidente de la Nación y sus funcionarios, porque está en juego la seguridad vial"., añadió.Además, el ministro dijo que esa situación "está agravada por el hecho de que los impuestos en Santa Fe los seguimos pagando, las retenciones siguen".Enrico dijo que "viviendas, acueductos, plantas potabilizadoras, rutas, gasoductos, que son obras públicas que se hacen con fondos nacionales, esas obras públicas hoy están todas paralizadas, esa es la realidad"., como el acueducto San Javier-Tostado, pero están todas paralizadas", puntualizó.En ese sentido, añadió que, al igual que "algunas del Programa Procrear.El funcionario se quejó de que "hasta hoy es poco probable" dialogar con el Gobierno nacional: "No tenemos interlocutores, no sabemos con quién hablar y aparte es un Gobierno que no está organizado, no tiene una bajada de línea"."Las medidas que nos ofrecen son de personas que no están nombradas y tampoco tienen la bajada clara a nivel del Ministerio de Economía", completó.