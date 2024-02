El volumen de residuos podría aumentar más del 60% para el 2050

La Asamblea de la @ONU_es sobre el Medio Ambiente #UNEA6 llega en un momento "crítico" para el 🌎.



Cambio climático

1 millón de especies se acercan a la extinción

La contaminación es 1 de las mayores causas de muerte prematura.https://t.co/tP2xnjamdm pic.twitter.com/MBsySPYBc1 — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) February 27, 2024

El volumen de residuos en el mundo, que en 2023 se colocó en unas 2.300 millones de toneladas, podría aumentar más de un 60% para 2050 si no se toman "medidas urgentes", a la vez que por año mueren hasta un millón de personas por la mala gestión de los desechos, advirtió la ONU.En el informe, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), se informó que si se mantiene el ritmo actual se espera que los desechos corrientes alcancen los 3.800 millones de toneladas a mediados de este siglo, superando las previsiones de un informe anterior del Banco Mundial."La humanidad incluso ha retrocedido, generando más desechos. Hay miles de millones de personas que no disponen de un sistema de recogida de sus residuos", indicó el informe, consigna la agencia de noticias AFP.como vertederos o incineración al aire libre, que tienen como consecuencia la contaminación del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, o gases contaminantes, como el carbono ., alertó el estudio y precisó que en los países ricos se recoge lo esencial pero en los países de bajos ingresos la tasa de recogida es inferior al 40%.Actualmente, como la diarrea, la malaria, el cáncer o patologías cardiovasculares, destacó el Pnuma.Se estimó que los desechos orgánicos que se descomponen en los vertederos son responsables del 20% de las emisiones humanas de metano, el gas que genera más calentamiento de todos los gases de efecto invernadero.Según calcularon los profesionales del Pnuma, si no se toman medidas,En 2020, el costo directo del tratamiento de residuos fue evaluado en 252.000 millones de dólares.Ante este escenario,e invertir en la economía circular.El informe fue publicado con motivo de laque se celebrará esta semana en Nairobi, Kenia.