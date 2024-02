El Gobierno fueguino otorgó por decreto un aumento a los docentes, que fue rechazado

"Exigimos la urgente reapertura de paritarias", les respondieron los docentes a Melella / Foto: Alejandra Bartoliche.

Esta semana los docentes fueguinos decidieron, como protesta por la situación salarial, concurrir a sus puestos de trabajo y no cumplir funciones en determinados horarios

El Gobierno deotorgó por medio de un decreto un aumento salarial a los docentes provinciales, una propuesta que, sin embargo, fue rechazada por el principal gremio del sector educativo, que decidirá este jueves en un congreso de delegados si lleva a cabo una huelga que podría impedir el inicio de las clases previsto para el viernes.Ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias,que recompone el salario docente por medio de unaa partir de enero e incrementa "el valor índice del cargo (base) y de la hora cátedra".Las autoridades educativas informaron que la medida implica un aumento del 10% en febrero y de otro porcentaje similar en marzo, cifras a lo que se agrega el pago de un "refuerzo de la ayuda por material didáctico" de "32.000 pesos y 1.523,81 pesos por hora cátedra".Entre los fundamentos de la medida, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, se destacaron que fueron "analizadas las diversas alternativas" financieras "al alcance" y que "se optó por hacer uso de la metodología de incorporación directa de la suma antes creada al componente básico y proceder a la aprobación de nuevas grillas salariales, que se absorban el anterior concepto, reordenando la escala" salarial.de aumento salarial y volvió a exigirle a Melella quey "deje de otorgar aumento por decreto", que no tiene el respaldo del sector.El Sutef criticó, por medio de una, que el último acuerdo por consenso entre las partes se logró en junio de 2023 y que después se sucedieron "nueve meses de decretos con sumas" de aumentos "muy por debajo de los porcentajes de la inflación, produciendo una abrupta y lamentable caída del poder adquisitivo"."A pesar de esta situación, el gobierno de la provincia ofrece en paritarias recomponer el salario en tres tramos (entre los meses de enero, febrero y marzo). La última cuota se cobraría en abril y superaría apenas el 30%, cuando las dos últimas mediciones de inflación dan cuenta de que en el primer bimestre tenemos un 50% de inflación acumulada", se quejó la organización gremial., una cifra con la que, indicó el gremio, "no se puede vivir en Tierra del Fuego"."Exigimos la urgente reapertura de la paritaria salarial, solucionar los problemas de larga data y no estigmatizar a la docencia fueguina que en los momentos más difíciles de la vida política, social y sanitaria de la provincia siempre dijo presente", concluyó el escrito de Sutef, publicado en sus redes sociales.Esta semana los docentes fueguinos decidieron, como protesta por la situación salarial, concurrir a sus puestos de trabajo y no cumplir funciones en determinados horarios.También que si se confirma el no inicio del ciclo lectivo, el gremio realice también el viernes una marcha hasta la sede de la Legislatura provincial en el momento en que se lleve a cabo la apertura de sesiones ordinarias y Melella pronuncie su el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa.