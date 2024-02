Pidieron absolver a la mujer que separó a sus hijos del padre tras denuncias de abuso

El Tribunal Oral en lo Criminal 22, que conduce Adrián Paduczak, emitirá la sentencia del juicio a Michelle Youayou la semana próxima / Foto: Daniel Dabove.

"Los chicos le empiezan a contar que en las visitas que le hacían vivían abusos. Ella lo denuncia, llegan a un juicio y a él lo absuelven. En Francia, si el padre se niega a hacer pericias sobre los chicos, el juez se lo otorga, que es lo que ocurrió. Michelle tenía que pagar una pericia y no tenía los recursos para apelar la absolución" Sara Barni

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

La Fiscalía pidió la absolución de, la mujer nacida eny ciudadana francesa, que llegó a la Argentina con sus dos hijos en 2016 para alejarlos de su progenitor luego de que le confesaron que había abusado sexualmente de ellos, en el marco del juicio que se le sigue bajo la acusación de secuestro y con orden de captura internacional.” de la acusada.Youayou, nacida en Costa de Marfil en el continente africano,, con unos tíos, y allí se naturalizó", explicó su abogadaa Télam y contó que en ese paísl y con quien tuvo dos hijos, actualmente de 12 y 14 años.Años después, la mujer lo denunció por maltrato hacia ella y, después, su hijo mayor, de entonces 5 años, le relató situaciones de abuso de parte de su padre.La Justicia francesa otorgó una tenencia compartida, que Michelle decidió no hacer cumplir y "cuando le estaban por dar la custodia definitiva a él (debido al incumplimiento), ella se vino con los niños a la Argentina porque no podía entregar sus hijos a un hombre que estaba haciendo lo que hacía", agregó la abogada.Una vez en el país, la mujer se presentó en el Consulado de Francia, se comunicó con la policía de su país para informar queEn la Argentina, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes emitió un informe, luego de conocer el caso y entrevistar a los niños, en el que recomendó que "debería tenerse en cuenta la voluntad de los niños de no retornar a Francia y ponderar la prueba de manera conjunta"."Los chicos le empiezan a contar que en las visitas que le hacían vivían abusos. Ella lo denuncia, llegan a un juicio y a él lo absuelven. En Francia, si el padre se niega a hacer pericias sobre los chicos, el juez se lo otorga, que es lo que ocurrió. Michelle tenía que pagar una pericia y no tenía los recursos para apelar la absolución"Sin embargo, la exjueza Nacional en lo Civil, Celia Giordanino, hizo lugar al pedido de restitución de los niños a Francia ya que no advirtió que esto "exponga a los menores a un peligro grave físico o psíquico o a una situación intolerable".que la llevaron detenida a la Cárcel de Ezeiza donde estuvo 15 días, mientras los niños fueron llevados a un hogar y, días después, fueron trasladados a Francia para restituirlos al padre.