Desde el Gobierno le apuntaron a los gremios y a la justicia chubutense

Javier Lanari cuestionó el fallo de la justicia de Chubut. Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Maxi Jonas

El fallo de la Justicia de Chubut habilita a las provincias a no pagar sus deudas, violar contratos y que no se puedan ejecutar garantías. Una aberración jurídica... — Javier Lanari (@javierlanari) February 28, 2024

El fallo de la Justicia de Chubut habilita a las provincias a no pagar sus deudas, violar contratos y que no se puedan ejecutar garantías. Una aberración jurídica... — Javier Lanari (@javierlanari) February 28, 2024

El fallo de la Justicia de Chubut habilita a las provincias a no pagar sus deudas, violar contratos y que no se puedan ejecutar garantías. Una aberración jurídica... — Javier Lanari (@javierlanari) February 28, 2024

El, apuntó contra "la casta sindical" que le "complica la vida a la gente", criticó el fallo de la justicia chubutense por habilitar "a las provincias a no pagar sus deudas" y afirmó que las universidades no deben ser "cajas de las política".El funcionario nacionalde los últimos días, entre ellos, la relación entre la Casa Rosada y las provincias.Al respecto, hizo mención a la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal a Buenos Aires y al fallo de la Justicia federal que ordenó a la Nación dejar de retener fondos coparticipables a Chubut."Elhabilita a las provincias a no pagar sus deudas, violar contratos y que no se puedan ejecutar garantías. Una aberración jurídica", afirmó, y luego apuntó hacia la administración de Axel Kicilof: "En 2023 la provincia de Buenos Aires recibió más de $824.000 millones en transferencias discrecionales. Es el 44% del total. Todo eso lo pagaron los argentinos con 200% de inflación".Lanari hizo mención además a laspor mensajes de audio y publicaciones en las redes sociales que hablaban de un aspecto de la vida familiar del exgobernador jujeño Gerardo Morales y afirmó que se trata de una "violación a los derechos humanos"."Lo que está pasando en Jujuy es un escándalo. Hay violación de derechos humanos. Ningún partido político hace mención al tema. Ni siquiera los que combatieron contra el 'régimen feudal'", destacó.En lo que respecta a la cuestión gremial, Lanari habló de la "casta sindical" para referirse al paro de los aeronáuticos y fustigó a La Fraternidad por no suscribir las paritarias como si lo hicieron los otros gremios ferroviarios."Más de. Los que hibernaron cuatro años y avalaron el período de mayor empobrecimiento de los trabajadores. Volvieron para complicarle la vida a la gente", escribió Lanari sobre el paro de los gremios aeronáuticos que se realiza este miércoles.Finalmente, sobre la decisión gubernamental de revisar laen distintos puntos del país, señaló: "Las universidades no son cajas de la política. Tampoco centros de adoctrinamiento. Mucho menos unidades básicas. Son casas de estudio. Hay que eliminar todo lo que esté fuera del propósito educativo".