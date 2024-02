Bullrich calificó de "enclenque y sin validez" el fallo a favor de Chubut

Para Bullrich, el gobernador Torres entendió que interrumpir el suministro de energía "no era el instrumento correcto".

La ministra de Seguridad,, consideró este miércoles que elque ordenó a la Nación cesar con los descuentos de recursos coparticipables que había aplicado a la provincia dees "enclenque y no tiene validez alguna", y aseguró que los gobernadores patagónicos dieron marcha atrás con la decisión de suspender el suministro de combustible porque comprobaron que"Evidentemente las provincias patagónicas dieron marcha atrás porque se dieron cuenta que no tienen posibilidad de llegar a ese nivel de tensión. No es cierto que se debió al fallo judicial que consiguió la provincia.", afirmó Bullrich, en declaraciones para Radio Mitre.La funcionaria y presidenta del PRO afirmó que el gobernador de Chubut y dirigente del partido que conduce, Ignacio Torres, "bajó la espuma" tras amenazar con cortar el envío de petróleo y gas al resto del país en protesta por la retención de fondos coparticipables.Para Bullrich, el mandatario chubutense entendió que interrumpir el suministro de energía "no era el instrumento correcto".Además, la ministra de Seguridad opinó que "seguramente", quien dictó el fallo favorable al Estado provincial, "será llamado" por los organismos pertinentes "a no entrometerse en asuntos que no son de su competencia".Bullrich indicó que "la competencia originaria de los conflictos provincia-nación es la Corte Suprema", por lo tanto "un juez de primera instancia no puede decidir" sobre una disputa de tal magnitud.Este miércolespor "una puja partidaria" en el PRO."Patricia usó esto para buscar adhesiones. Plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando, a mí me parece que está muy alejado de los intereses de los argentinos", dijo Torres al canal La Nación +.Sin embargo,y reiteró que "no va a ir por la presidencia" del PRO, un partido, que, sostuvo, "no se tiene que desviar de sus principios"."Los principios son siempre en el marco de la ley, nunca bajo hechos violentos o extorsivos y eso es lo que se discutió estos días", comentó Bullrich, que fue cuestionada en las últimas horas después de declarar en una entrevista televisiva, acerca de los recursos que tiene la provincia de Chubut, queBullrich explicó quey que quiso destacar "la necesidad de que cada provincia tome decisiones inteligentes respecto a aquellas cosas que generan valor".