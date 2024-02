Santiago del Estero: aumentan los casos de dengue y estiman que seguirán creciendo

Tomar la medidas necesarias para evitar que el mosquito se multiplique. / Foto: Analía Garelli

"En Santiago del Estero estamos con 800 casos en la semana anterior y ahora deben ser alrededor de 1.000 casos". Sandra Seú

Como ocurre a nivel nacional, Santiago del Estero atraviesa un aumento de casos de denguedijo a Télam, la directora provincial de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Sandra Seú, y estimó que los casos seguirán en ascensoAdemás, remarcó que más allá de los trabajos que se llevan a cabo desde el estado provincial y municipal, los vecinos deben también adoptar medidas de, porqueA la vez detalló que el brote en Santiago del Estero "se inició en la zona del límite con Chaco, el año pasado entre febrero y agosto" y en ese sentido explicó que "en la región del NEA, que son Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones los casos de dengue no han dejado de desaparecer, o sea que han estado con brotes todo el año".En cuanto a los casos en la provincia, Seú indicó que"Hasta el momento no hemos tenido casos graves, si moderados, que tuvieron internación, especialmente por la deshidratación, especialmente en niños, adultos y personas con comorbilidades", detalló."Argentina siempre se ha comportado como un país en forma de epidemia, o sea con brotes, y en este momento en esta zona (NEA) se ha comportado en endémico, es decir que el virus y el vector están de forma permanente", añadió."Como consecuencia, en las zonas que están limitando con Chaco hemos empezado a tener casos en diciembre", indicó Seú.En tanto, especificó que "a nivel nacional según el último boletín epidemiológico son alrededor de 57 mil casos, de esos un 80% es de la región del NEA, después sigue la zona del centro que es Buenos Aires, Santa Fe, y después viene el NOA" y agregó que "no es lo habitual, porque en general la zona del NOA era la que se llevaba la mayor cantidad de casos"."En Santiago del Estero estamos con 800 casos en la semana anterior y ahora deben ser alrededor de 1.000 casos", calculó y agregó que "la mayor parte de casos en el NOA se la lleva Tucumán, seguido de Catamarca y luego Santiago del Estero".La funcionaria provincial puntualizó que nunca se dejó de trabajar para prevenir el dengue, e incluso se lo viene haciendo "con todas las municipalidades, en todo lo que tiene que ver todo con un saneamiento ambiental, que va de desmalezamiento, limpieza, y además desde Salud con los agentes sanitarios, quienes promueven la limpieza en los hogares, la limpieza de las canaletas, en explicar a que no deben acumular agua, el desmalezamiento, tener los patios limpios y todas la medidas que tienen que ver con el vector".Además, reforzó la importancia de combatir al mosquito adentro de las casas y por eso es importante que los ciudadanosEn ese sentido, pidió a "toda la población que esté atenta ante los síntomas,principalmente el síndrome febril agudo, mucho dolor muscular, vómitos, náuseas, y hacer la consulta con el médico, porque el dengue requiere seguimiento".