Vidal pidió diálogo: "Lo que no resolvió la inmadurez política, lo resolvió la justicia"

Foto: Walter Díaz.

El gobernador de Santa Cruz,, se expresó este miércoles a favor de generar una instancia de "diálogo" entre la Nación y las provincias por el recorte de distintos fondos y, así,"Llegó el momento de buscar consensos y de trabajar en equipo. Lo que no resolvió la inmadurez política, lo resolvió la justicia", expresó Vidal, en un comunicado, en referencia al fallo que este martes dictó un juez federal de Chubut en favor del gobierno provincial , que ordenó la suspensión del recorte de fondos coparticipables que le aplicó la Nación.Para Vidal,"Ya no es una grieta de dos partes, sino con muchas y muy profundas", aseguró el gobernador santacruceño, quien pidió "trabajar en conjunto" entre la Nación, las provincias y los municipios., consideró Vidal.En ese sentido, dijo que es momento de decir "basta" y poner fin a la "violencia mediática y la falta de respeto".Al respecto, opinó que"Hay que dialogar muchísimo" porque, pese a las diferencias, "todos queremos lo mismo: que nuestro país salga adelante. El Gobierno nacional debe sentar a los gobernadores. Hay que terminar con el maltrato también. No todos somos iguales. No todo nos da lo mismo", insistió Vidal.