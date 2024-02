San Luis expone incentivos turísticos y una amplia agenda religiosa para Semana Santa

Foto: Nicolás Varvara

El ministro de Cultura y Turismo, Juan Manuel Rigau, detalló las posibilidades que ofrece la provincia de cara a la festividad religiosa.

El ministro de Cultura y Turismo de San Luis,, destacó los alcances de un convenio vigente hasta el 31 de marzo entre la provincia y el Banco Nación para que los clientes de la entidad puedan comprar alojamientos en 12 cuotas sin interés, ponderó el progresivo crecimiento turístico que experimentan y brindó detalles de la amplia agenda religiosa que desarrollarán durante la Semana Santa.En una, Rigau abordó distintos aspectos de la gestión que inició en diciembre pasado, a la que dijo que le pone “mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho ingenio y mucho diálogo” para suplir de esta manera las limitaciones económicas que impone la coyuntura del país., agregó el ex intendente de la localidad El Trapiche, una de las principales localidades turísticas de San Luis, ubicada a 39 km al norte de la capital provincial.Sobre la temporada estival, señaló que fue dándose “de menor a mayor”, con un punto de partida basado en “la incertidumbre propia de lo que fue el cambio de gobierno, de la economía”.“Había mucha incertidumbre en que lo que iba a suceder, arrancamos con un 40% de ocupación hotelera en este diciembre, que no fue de los mejores años, por supuesto. Eso fue creciendo y a mitad de enero habíamos ya llegado en el 55% y los primeros días de febrero la verdad que fueron muy buenos”, detalló.Añadió que “el fin de semana de carnaval hubo un 95% de ocupación hotelera, así que la verdad que ha sido progresivo”, lo que les generó que estén “contentos”.“Hemos tomado medidas para que esto sucediera también, como firmarAquellos que son socios del Banco de la Nación Argentina, tienen doce cuotas sin interés en alojamiento en los alojamientos que están habilitados por el banco”, amplió.A esta posibilidad, Rigau sumó que la habilitación de la denominada Cuota Simple “también terminó colaborando para que esto mejore”.El ministro puso de relieve el significado de la Semana Santa en San Luis desde el plano religioso, que en esta ocasión contará con un extenso fin de semana proclive a incentivar el turismo.“Estamos preparando a la Semana Santa con actividades en los distintos puntos religiosos que tenemos de la provincia. Tenemos Villa la Quebrada, que es la capital provincial de la Fe en nuestra provincia, pero después terminamos algunos lugares como el Cristo de Renca, que es una localidad muy bonita y que también tiene un movimiento popular religioso muy importante”, mencionó.Refirió también a la localidad de Suyuque, ubicada a 23 kilómetros de San Luis capital, donde se encuentra un antiguo monasterio que alberga el seminario religioso de la provincia.“También con otras religiones, no solamente con la católica, hemos coordinado eventos que se van a llevar a cabo en cada una de las iglesias, de los lugares de los templos de los distintos lugares va a haber misas criollas. Va a haber violinistas en distintas los lugares, haciendo interpretaciones alusivas a la fecha”, expuso.En tanto, se producirá un tradicional Vía Crucis y otro subacuático, “que los buzos lo realizan en el dique de la Florida, que es el más grande” de San Luis