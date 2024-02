Los investigadores todavía no pudieron determinar el móvil del crimen del country en Pilar

Roberto Eduardo Wolfenson fue hallado asesinado el viernes pasado en su casa del country La Delfina.

El abogado que representa a la familia de, el ingeniero electrónico jubilado hallado asesinado el viernes pasado en su casa del countrydel partido bonaerense de, aseguró que la investigación aún no pudo determinar cuál fue el móvil del homicidio , aunque afirmó que confía en el trabajo de la Justicia para poder identificar a los asesinos.“A la fecha no es posible determinar el móvil del homicidio. Con ese propósito he ofrecido distintas medidas probatorias, cuya naturaleza y contenido no puedo referir en este momento, para no alterar su resultado. Sin embargo, confío que a través de esa prueba se logrará identificar a él o los autores materiales de la muerte del señor Wolfenson Band”, señaló Tomás Farini Duggan, quien desde el martes se constituyó como el letrado del particular damnificado en representación de los dos hijos de la víctima.