Biden ganó en Michigan pero sufre un voto de protesta por su apoyo a Israel en el conflicto con Hamas

El comunicado de Biden

Trump, "orgulloso de los resultados"

, aunquede la significativa población árabe-estadounidense de este estado.Hubo poco suspenso sobre de los resultados para ambos partidos: Biden prácticamente no tuvo rivales en la nominación demócrata y Donald Trump declaró su victoria anticipada en una votación republicana a dos tiempos que concluirá el fin de semana.Los resultados preliminares, pero también revelan algunas de sus mayores vulnerabilidades políticas de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.Del lado de Biden,, que era la meta que se habían fijado los organizadores.En cuanto a, aunque ya arrasó en los cinco primeros estados del calendario de primarias republicanas,y que necesitará si desea vencer a Biden en noviembre.Escrutado el 95% de los votos de la primaria demócrata, el presidente obtuvo el 81% de los votos, pero la opción "sin compromiso" recogió unos 100.100., ubicado en el industrial Medio-Oeste de Estados Unidos, integra el puñado de estados que, pero cuenta con la mayor proporción de residentes con ascendencia de Medio Oriente o del norte de África., y fue crucial para su triunfo.En un comunicado, Biden recordó el trabajo de su Gobierno para la clase media de Michigan y reconoció que todavía había "mucho por hacer", pero no mencionó el conflicto en Gaza ni el voto protesta.. Ejercer el derecho al voto y participar en nuestra democracia es lo que hace grande a Estados Unidos", afirmó.Activistas demócratas de Michigan habían pedido a los habitantes votar "sin compromiso" en señal de protesta y para empujar al presidente a exigir a Israel un alto el fuego inmediato."Hoy me sentí orgullosa de ir, tomar una boleta demócrata y votar 'sin compromiso'", dijo la legisladora Rashida Tlaib, miembro de la Cámara de Representantes y la única palestina-estadounidense del Congreso."Cuando el 74% de los demócratas en Michigan apoyan un cese el fuego, y el presidente Biden no nos escucha, esta es la manera de usar nuestra democracia para decir 'Escucha a Michigan'", dijo.El grupo 'Escucha a Michigan' aspiraba a reunir a 10.000 votantes "sin compromiso" para transmitir un "mensaje potente e inequívoco" de que financiar y apoyar la guerra está "reñido con los valores del Partido Demócrata".La protesta nunca amenazó el camino fácil de Biden hacia la nominación. Su principal rival, el congresista por Minnesota Dean Phillips, no superaba el 3% de los votos en el recuento casi definitivo.Su otra adversaria, la escritora de libros de autoayuda Marianne Williamson, obtuvo un 3%.El número significativo de votos "sin compromiso" podría encender las alarmas de cara a las elecciones de noviembre, cuando Biden no podrá darse el lujo de erosionar a su partido en ese estado péndulo.En cuanto a los, las principales cadenas de televisión estadounidenses proyectaron la victoria de Trump a pocos segundos del cierre de las urnas."Ganamos Michigan; Ganamos todo", dijo en la noche del martes Trump después de su triunfo."Estoy muy orgulloso de los resultados porque son mucho mejores de lo previsto. Muchas gracias a todos y nos veremos durante los próximos nueve meses y mucho más", agregó.Los resultados preliminares de la primaria republicana, sin embargo, mostraron que Trump sigue sin conquistar a muchos votantes no blancos, menores de 50 años y con título universitario que prefieren a Haley, según un análisis de la cadena CNN.El mejor desempeño de Haley en las elecciones del martes ocurrió en zonas con ciudades universitarias como Ann Arbor, sede de la Universidad de Michigan, y suburbios de Detroit y Grand Rapids.Haley, que recogía más de la cuarta parte de los votos, dijo que a pesar de su derrota, los resultados revelaron que una parte sustancial del Partido Republicano no quiere a Trump como su nominado presidencial."Donald Trump está perdiendo alrededor del 35 por ciento de los votos. Esa es una señal de advertencia para Trump en noviembre. Desde que Trump asumió la presidencia en 2016, los republicanos de Michigan perdieron la Cámara estatal, el Senado estatal y la gobernación", agregó la nota., cuando se disputarán internas en 15 estados.