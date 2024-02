En Sadop aseguran que el Gobierno "no deja otra posibilidad que iniciar un plan de lucha"

Marina Jaureguiberry. Foto X @sadopnacion

"Ayer hicimos mucho esfuerzo en la mesa de negociación. Fue una conversación medio de sordos porque no había dialogo posible sin que se ponga arriba de la mesa cómo iban a resolver el envío de fondo a las provincias" Marina Jaureguiberry

Los sindicatos docentes hablarán con la prensa en el salón Saúl Ubaldini de la CGT.

Ctera detalló que en la reunión con el Gobierno nacional reclamó por el envío de los fondos del Fonid.

La, advirtió que el Gobierno nacional no está dejando "otra posibilidad" que iniciar un plan de lucha docente que incluiría un paro nacional luego de que en la reunión de este martes no realizaran "ninguna oferta" salarial y confirmaran el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)."Ayer hicimos mucho esfuerzo en la mesa de negociación. Fue una conversación medio de sordos porque no había dialogo posible sin que se ponga arriba de la mesa cómo iban a resolver el envío de fondo a las provincias. Se le explicitó al Gobierno queque seguramente va a incluir un paro nacional", dijo Jaureguiberry en declaraciones formuladas este miércoles a la radio online FutuRöck.. Se pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene planteando que los gobernadores y ministros de educación deben traer una propuesta para que sea discutida", informó Jaureguiberry.En tanto, sostuvo que hay "un claro corrimiento del rol esencial del Estado nacional en el sistema educativo como garante de la educación" y afirmó que el secretario de Trabajo, Omar Yasin, "manifestó ayer que no existe una paritaria nacional docente, sino un ámbito de fijación de salario"."El Gobierno, a través del secretario de Educación (Carlos Torrendell), ha manifestado la decisión legal, así lo dijeron, de no continuar con el Fonid que es parte integrante del salario de los y las trabajadores. Son 28.700 pesos que van al bolsillo de los docentes y que, a partir de esta decisión, no serán percibidos", añadió.La referente sindical además sostuvo que va a definirse si las medidas a tomar van a ser previo a la reunión que mantendrán el próximo martes y advirtió que los salarios docentes mínimos están "por debajo de las canasta para mantenerse fuera de la línea de pobreza"."No hay discusión, ni planteo tampoco en referencia la piso salarial mínimo. No hubo ninguna oferta. Estamos plantados en 250 mil pesos desde diciembre con casi un 50 porciento de inflación", subrayó.Añadió que, sin una paritaria nacional, "no se puede cerrar las discusiones salariales en los territorios de las provincias" y señaló que los docentes han empezado las clases "sin garantías sobre el salario y tampoco referencias especificas de otros fondos que se envían a las provincias"."El Fondo Compensador hoy se le aplica a muy pocas provincias que son las que no pueden llegar al piso garantizado. Es un ajuste porque es muy poco el monto del Fondo Compensador comparado con el Fonid, que llega a todos los trabajadores del país", completó.Los gremios docentes darán una, tras el cuarto intermedio dispuesto este martes en la reunión convocada por el Gobierno nacional, con los representantes de los cinco sindicatos a nivel nacional y los ministros de Educación de las provincias y de CABA, en el marco de la discusión para el salario mínimo del sector.Luego de la reunión, que pasó a, los gremios advirtieron que no recibieron una oferta salarial y sostuvieron que el Gobierno asumió "actitudes absolutamente dilatorias".La(UDA), la(AMET), el(Sadop) y la(CEA) -nucleados en la(CGT)- convocaron a una conferencia de prensa paraen el salón Saúl Ubaldini de la central obrera, ubicada en la calle Azopardo 802 de CABA.Según fuentes presentes en el encuentro, las autoridades del Gobierno confirmaron durante la mesa de trabajo la continuidad del Fondo Compensador pero ratificaron el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), para reorientar esas partidas hacia "políticas vinculadas con aprendizajes efectivos, como el Plan Nacional de Alfabetización, y al sistema de información escolar"."Para establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa. Se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes por la mañana", indicaron."Luego de asistir este martes 27 de febrero a la reunión paritaria docente informamos que ha sido golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad (Ley N." 26075 y Ley N.º 26206) de garantizar el Financiamiento del Sistema Educativo Nacional", reclamaron en un comunicado.Además, reprocharon que en la reunión no recibieron "ninguna oferta nacional" y manifestaron que "el Gobierno nacional ha ocupado este tiempo para tomar actitudes absolutamente dilatorias y profundamente desatentas" con los docentes.Por su parte,(Ctera) -nucleada en la CTA- realizará unpor el gremio.En un comunicado, Ctera detalló que en la reunión con el Gobierno nacional "reclamó por el envío de los fondos del Fonid, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, para los programas educativos, y la urgencia de discutir un piso salarial a nivel nacional".Tras el cuarto intermedio dispuesto hasta el próximo martes 5 de marzo, la entidad gremial que pertenece a la CTA exigió que "se formalice la convocatoria en el marco de lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y su Decreto Reglamentario 457".Los gremios docentes vienen de realizar un paro el lunes, que coincidió con el inicio de clases en ocho distritos, en reclamo de la paritaria nacional y justamente en rechazo de la anunciada eliminación del Fonid.La convocatoria a los gremios y las autoridades educativas de las provincias fue realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación en su sede, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650, donde el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrendell, recibieron a los representantes de los cinco gremios docentes nacionales en un encuentro que inició a las 18 y finalizó alrededor de las 20.20.