Ferroviarios aceptaron la oferta de 12% y sumas no remunerativas, y La Fraternidad la rechazó

foto prensa

COMUNICADO

A las Com Ejec, Delegados y Afiliados que prestan servicio en las empresas

S.O.F.S.E. (AMBA, L Distancia y Regionales, y Oficinas Centrales),

A.D.I.F.S.E., BCYL (líneas Belgrano, San Martín y Urquiza), DECAHF SAPEM



NEGOCIACIONES PARITARIAS 2023/24 – ACUERDO PARCIAL pic.twitter.com/i545JGThLN — Unión Ferroviaria (@uf_oficial) February 27, 2024

La Fraternidad liderada por Omar Maturano.

Tres de los cuatro gremios ferroviarios -Unión Ferroviaria, Señaleros y jerárquicos ferroportuarios- acordaron en paritarias uny sdel salario bruto total conformado vigente a, lo que se sumará al 16% de mejora sobre las grillas acordadas en enero.Sin embargo, elrechazó el ofrecimiento y sostuvo que aguardará hasta la última audiencia paritaria del viernes próximo paraEn el contexto de las n, los tres gremios ferroviarios acordaron este martes un aumento parcial del 12% para febrero y sumas no remunerativas, lo que totalizó una mejora salarial del 28%, indicaron las organizaciones.(UF) y lasApdfa) y de Señaleros Ferroviarios Argentinos (Asfa) lograron un acuerdo parcial del 12% sobre febrero y sumas no remunerativas del 16 y 12% del ingreso bruto total conformado vigente a enero y este mes, respectivamente, lo que se sumó al 16% de incremento sobre las grillas acordadas hacia finales de enero."El acuerdo parcial representa un alivio para el bolsillo de los trabajadores, en el contexto de un duro escenario nacional", sostuvoLa nueva audiencia se realizó este martes en la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para acordar paritarias de ese período convencional.Unpor Sasia (UF), Adrián Silva (Apddfa) y Enrique Maigua (ASFA) detalló que el acuerdo parcial alcanzó a los trabajadores que cumplen tareas en las empresas Sofse (AMBA, larga distancia y regionales y oficinas centrales), Adifse, BCYL (líneas Belgrano, San Martín y Urquiza) y Decahf Sapem, indicó un documento de prensa.En la reunión paritaria participaron representantes de las empresas de la actividad, autoridades de la Secretaría de Trabajo y de Transporte y de la Jefatura de Gabinete."El acuerdo contempló un aumento del 12% sobre las grillas salariales de febrero, a partir de marzo próximo, y una suma no remunerativa del 16% del haber bruto total conformado vigente a enero último, que se percibirá como máximo el 23 de marzo próximo. También se pagará una suma no remunerativa equivalente al 12% del ingreso bruto total conformado vigente a febrero, que se cobrará como máximo el 20 de abril. Todo ello se sumará al 16% de aumento sobre las grillas que se acordó a fines de enero", afirmaron.Las reuniones paritarias se retomarán luego de que se difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes para continuar las negociaciones del período vigente.También las partes convinieron lade febrero, que se percibirá en marzo con boleta suplementaria.Los gremios continúan negociando con las otras empresas de la actividad, y agradecieron a los trabajadores "el acompañamiento y la unidad demostrada en momentos difíciles, lo que permitió lograr un acuerdo parcial sin necesidad de adoptar medidas de fuerza".-que- sostuvo que en el encuentro en Trabajopor lo que el gremio rechazó "la oferta que acordaron los otros sindicatos", a la vez que adelantó que el viernes se realizará la última audiencia paritaria y, de no haber acuerdo, "habrá libertad de acción para continuar las protestas".