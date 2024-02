El ministro Mena dijo que "la libertad no puede usarse para manotear recursos de los bonaerenses"

Juan Martin Mena, ministro de justicia bonaerense.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, afirmó este martes que "la libertad no puede usarse para manotear los recursos de los bonaerenses y cercenar sus derechos", al defender el Fondo de Financiamiento Fiscal de su distrito que fue suprimido por el Gobierno de Javier Milei."Mediante unano puede el Presidente de la Nación resolver" esta medida "el bienestar y el día a día de los bonaerenses para los cuales se destinan esos recursos", sostuvo Mena en declaraciones a la prensa.Y sostuvo que "está muy claro que la libertad no puede usarse para manotear los recursos de los bonaerenses y cercenar sus derechos".Destacó que "Mena, uno de lospara enfrentar la decisión del Gobierno nacional, explicó que "en cuanto se conoció la medida elinstruyó a la Fiscalía de Estado para que inmediatamente salgamos acon unaque ya estamos entablando para, porque la medida que tomaron es absolutamente arbitraria, ilegal y discrecional"."Tanto el gobernador Kicillof, como el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, y los legisladores e intendentes no solo de nuestra fuerza política, vamos a defender en las instancias que corresponden un derecho que legalmente le corresponde a las y los bonaerenses y a todos los sectores que se sienten avasallados por esa grave decisión", enfatizó.