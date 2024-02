Lanzan una nueva serie infantil para "generar hábitos digitales saludables"

Bartolito, uno de los protagonistas del programa infantil La Granja de Zenón, será el personaje principal de la nueva serie / Foto: Captura Youtube.

Un informe de Google en 2022: en Argentina el 72% de las familias asegura que sus hijos/as pasan entre una y seis horas diarias en Internet

Con el objeto de "construir la ciudadanía digital" y "generar hábitos digitales saludables" desde la infancia, y con foco en el cuidado de la información personal, se lanzó este martes una serie que busca concientizar sobre la seguridad en Internet en niños y niñas.YouTube Kids junto a El Reino Infantil, el "mayor canal" de contenidos infantiles de habla hispana, estrenaron "Las aventuras de Bartolito en Internet", una serie de cinco capítulos de entre dos y tres minutos de duración que estarán disponibles de manera gratuita a partir de este martes."La serie tiene el objetivo de acompañar a las infancias a descubrir el mundo digital de una manera segura, dándoles confianza y abriendo espacios de diálogo en las familias", expresó en diálogo con Télam"Creemos que es muy importante construir la ciudadanía digital desde edades tempranas y acompañar a las familias con estos recursos y herramientas para abordar las inquietudes que surgen", continuó Szmulewicz.Según un estudio elaborado por Google en 2022, en Argentina el 72% de las familias asegura que sus hijos e hijas pasan entre una y seis horas diarias en Internet.En ese contexto, algunas de las preguntas más populares en el buscador de Google durante el 2023 fueron las referidas a "cómo controlar tiempo en pantalla de los niños", "cómo evitar el tiempo en pantalla de los niños" y "qué efectos tiene la tecnología en los niños"."Estos datos nos dan el puntapié de que el mundo virtual y digital es una realidad que está presente en casi todos los hogares y que hay un interés creciente en cómo generar hábitos digitales saludables durante la infancia", consideró Szmulewicz.A través de, la serie recorre en cada uno de sus capítulos cinco situaciones conflictivas que alertan sobre la importancia de ser cuidadoso al compartir información, proteger los personales, estar alerta a posibles trampas, no agredir a los demás y recurrir a personas adultas cuando se presentan dudas."Son cinco situaciones puntuales que sirven de disparador para pensar muchas otras a las que puedan enfrentarse los chicos. La idea es poder habilitar espacios de conversación y escucha con los adultos", dijo por su parteA través de un contenido de carácter lúdico y al mismo tiempo educativo, los capítulos llaman a reflexionar sobre el grooming y ciberbullying, el contenido inapropiado y la vulneración de la privacidad, entre otros riesgos que preocupan a madres, padres y docentes."Lo más importante es que la serie genera identificación en los chicos, porque son personajes con los que los niños y las niñas tienen un vínculo emocional y cotidiano, que se encuentran en situaciones que les pueden pasar a ellos mismos y que tienen una resolución con un aprendizaje", explicó Igarzábal.Lejos de representar la figura de un superhéroe, el gallo Bartolito es un personaje que "muchas veces, por querer investigar, comete errores o se mete en problemas pero aprende una lección", describió, que hoy cuenta con más de 60 millones de suscriptores en su canal de YouTube "Sabemos que esta generación con su dedo puede cambiar de decisión (de ver o no un contenido) en un segundo, y lo bueno es lograr que se diviertan, que se queden mirando y después las familias puedan reflexionar a partir del capítulo", sostuvo Pumar en diálogo con Télam., agregó Pumar.La serie está acompañada por recursos "que la enriquecen y profundizan", como las guías teóricas y de actividades de la plataforma Sé genial en Internet de Google, dirigidas tanto a familias como a instituciones educativas, donde los contenidos de El Reino Infantil tienen "amplia llegada"."Creemos que es una herramienta relevante que se suma para que docentes puedan llevar estas temáticas a las aulas", indicó Pumar sobre el reciente lanzamiento en el que colaboraron psicopedagogas, docentes, directoras de escuelas y psicólogas, al igual que en el resto de los contenidos de El Reino Infantil.La iniciativa surgió en el marco de un "conjunto de políticas y servicios" que implementa YouTube en los últimos años, con el fin de ofrecer una experiencia supervisada para niños, niñas y adolescentes en particular, con medidas que van desde la lucha contra la promoción de los trastornos alimentarios y el suicidio, hasta la protección frente a retos y desafíos peligrosos.