Torres consideró que el conflicto con Nación por los fondos "está saldado"

"El tema condujo a una falsa grieta entre el Estado nacional y los Estados provinciales"

"Nunca jamás pondríamos en riesgo el trabajo o la seguridad de nuestros chubutenses. El tema está saldado" Ignacio Torres

El gobernador de Santa Cruz quiere que Nación llame a una "mesa de diálogo"

Ziliotto advirtió que la gobernabilidad "es una avenida de ida y vuelta"

Weretilneck invitó a Milei a un encuentro de gobernadores patagónicos en Madryn

Neuquén sostiene que la Patagonia aporta "muchísimo" al PBI pero recibe "más caro" energía y transporte

Los gobernadores de las provincias patagónicas reclamaron la apertura de un diálogo con el gobierno nacional para resolver el conflicto por la retención de parte de la Coparticipación Federal a Chubut y anunciaron la confección de un “manifiesto patagónico” que será presentado en una reunión con mandatarios y legisladores de la región, a la que invitaron al presidente Javier Milei.La propuesta fue realizada en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado de la Nación a la que asistieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y sus colegas de La Pampa, Sergio Zilliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.Además, se conectó vía Zoom el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; en tanto que el representante de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, estuvo ausente.El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró que"condujo a una falsa grieta" y pidió "unidad" porque no hay tiempo para dar "discusiones ideológicas"."El tema condujo a una falsa grieta entre el Estado nacional y los Estados provinciales. Argentina necesita unidad y que nos pongamos de acuerdo, no tenemos tiempo para dar discusiones ideológicas cuando hay que garantizar la salud, la educación", expresó Torres en conferencia de prensa desde el Senado.El mandatario provincial pidió aly anunció que el 7 de marzo se presentará un "manifiesto patagónico" donde los mandatarios de las provincias de esa región demostrarán "el tremendo potencial que tenemos"."Si el gobierno tiene la humildad suficiente para escuchar al interior productivo, la Argentina va a salir adelante de una vez por todas. El 7 vamos a tener un encuentro donde vamos a ratificar en las legislaturas locales un manifiesto patagónico para mostrar el tremendo potencial que tenemos", indicó.Torres consideró que el conflicto con Nación por los fondos "está saldado" por el fallo de un juez de Rawson que ordenó el cese de las retenciones de fondos por la coparticipación y, al ser consultado sobre la posibilidad de frenar la producción de petróleo en la provincia, indicó que "si no nos visibilizaban, nos pisaban"."Nunca jamás pondríamos en riesgo el trabajo o la seguridad de nuestros chubutenses. El tema está saldado", dijo Torres en conferencia de prensa y agradeció "el acompañamiento de las operadoras" petroleras.Claudio Vidal, consideró hoy que "llegó el momento de buscar consensos" y pidió a una "mesa de diálogo" entre todos los sectores involucrados en el conflicto entre la Nación y diversas provincias."Llegó el momento de buscar consensos, trabajar en equipo, hay que acompañar a este gobierno. Quiero que a este gobierno le vaya bien pero tiene que haber respeto, basta de violencia mediática. El gobierno nacional tiene que dar el ejemplo, comenzando a respetar la democracia, convocando a todos los sectores a una mesa de diálogo", expresó.El gobernador de La Pampa indicó que "la gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta" y aseguró que los mandatarios provinciales "vamos a seguir apostando a la institucionalidad".En una conferencia de prensa ofrecida por los gobernadores patagónicos en el Senado, el mandatario pampeano aseguró: "El mandato no nos pone por encima de nadie. Vamos a apostar una Argentina del diálogo, el consenso y la discusión porque en la argentina hace falta gobernabilidad".El gobernador de Río Negro invitó al Presidente a un encuentro que se realizará el 7 de marzo en Puerto Madryn, donde estarán presentes mandatarios, legisladores, empresarios y trabajadores de la Patagonia."El 7 de marzo los gobernadores de la Patagonia nos vamos a encontrar en Puerto Madryn y va a sesionar el parlamento patagónico. Queremos invitar al Presidente de la Nación que visite la provincia de Chubut ese día y va a encontrar a todos los gobernadores, legisladores, empresarios y el movimiento obrero dispuestos a dialogar", expresó.Rolando Figueroa, remarcóque las provincias patagónicas contribuyen "muchísimo al Producto Bruto Interno (PBI)" del país, pero advirtió que "a la hora de recibir" obtienen "la energía más cara y pagando el transporte más caro"."Contribuimos muchísimo al PBI de nuestro país y muchas veces a la hora de aportar, que lo hacemos con mucho gusto porque amamos esta patria, terminamos recibiendo la energía más cara, pagando el transporte más caro, pagando la electricidad más cara, mucho en fletes y más impuesto a las ganancias que el resto del país", advirtió