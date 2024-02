Advierten que el recorte de la ciencia hace entrar al país en una cadena de antidesarrollo

De la jornada participaron también Dora Barrancos, Daniel Filmus, Daniel Grecco y Víctor Moriñigo, Ana María Franchi / Foto: Eliana Obregón.

“Cuando en los trabajos de investigación te quedás, es como en el viejo Juego de la Oca, retrocedés dos casilleros mientras los demás avanzan, y esto se ve en todas las actividades tecnológicas y hasta a nivel salud” Marcelo González Magnasco

"Los países que más invierten en ciencia son Estados Unidos, Israel, Japón y la Comunidad Económica Europea” Marcelo González Magnasco

El, advirtió este martes que el desfinanciamiento de la ciencia en Argentina es “entrar" en “una cadena de antidesarrollo”, y señaló que“Desfinanciar a la ciencia es sacar del circuito del conocimiento, del circuito de producción del conocimiento y producción de poder a Argentina y, por ende, a toda nuestra región”, sostuvo en diálogo con Télam, Magnasco, coordinador de la Jornada Internacional en Defensa de la Ciencia Argentina que se llevó a cabo este martes en la Ciudad de Buenos Aires.Magnasco remarcó queSobre las políticas de desfinanciamiento de la ciencia aplicadas por el Gobierno nacional, alertó que esa decisión implica “sacar del circuito de producción de conocimiento y producción de poder a la Argentina y, por ende, a toda nuestra región”, y alertó que también habrá “efectos secundarios” que van a ir “deteriorando la vida” no sólo de los científicos y científicas, sino también de “la gente común”.“Cuando en los trabajos de investigación te quedás, es como en el viejo Juego de la Oca, retrocedés dos casilleros mientras los demás avanzan, y esto se ve en todas las actividades tecnológicas y hasta a nivel salud”, ejemplificó.Para un país retroceder en ciencia, significa “entrar en una cadena negativa del antidesarrollo. Los países que más invierten en ciencia son Estados Unidos, Israel, Japón y la Comunidad Económica Europea”.“Todos hemos escuchado decir que una de las cosas más importantes, y lo estamos escuchando desde hace 40 años, es la producción de conocimiento. Si vos no producís conocimiento, no es sólo que no vas a dominar el mundo, sino que vas a ser absolutamente dominado”, reflexionó.Y añadió: “No hablamos solo de una escala de la física nuclear, sino también de -por ejemplo- los medios de comunicación. La mayoría de las cadenas televisivas son de afuera y eso es fruto de la investigación tecnológica”.Con respecto al litio, señaló que un país que no fabrica “autos eléctricos y la inversión” sólo está direccionada a la extracción queda “afuera de este sistema de producción”.En la jornada -presencial y virtual- cuyo eje es la "Investigación científica y tecnológica, los desafíos en la universidad pública y el trabajo docente" participan, entre otros, el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus; el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Daniel Grecco y Víctor Moriñigo; y la expresidenta del Conicet, Ana María Franchi.