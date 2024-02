Lula dijo que no comparó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza con el Holocausto

Lula / Foto: Agencia Brasil

Funerales de niños palestinos / Foto: AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que cuando comparó las muertes en la Franja de Gaza con la de judíos por orden de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial no utilizó la palabra "Holocausto", en referencia a declaraciones que realizó la semana pasada y que causaron una incipiente crisis diplomática entre ambos países."En primer lugar,. Holocausto(Benjamin Netanyahu)., afirmó Lula al diario O Globo."Lo segundo es lo siguiente:, agregó.De esta forma, el líder del Partido de los Trabajadores intentó matizar las declaraciones que pronunció el domingo 18 en Etiopía, tras participar como invitado de una cumbre de la Unión Africana, donde aseguró que "lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha existido en ningún otro momento histórico. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos"."Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula a la prensa en Adís Abeba, la capital de Etiopía.El discurso de Lula desencadenó una crisis diplomática y llevó al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, a declarar a Lula "persona non grata" en el país hasta que se disculpe.El gobierno israelí celebró también una reunión con el embajador brasileño en Israel en el museo del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, tras las declaraciones de Lula.En la entrevista con O Globo, Lula también reafirmó la posición de Brasil en la condena de los atentados del movimiento islamista palestino Hamas a Israel el 7 de octubre, pero también apuntó contra el ejército israelí."Brasil fue el primer país en condenar el gesto terrorista de Hamas. El primer país. Pero no puedo condenar el gesto terrorista de Hamas y ver cómo el Estado de Israel, a través de su ejército y su primer ministro, hace la misma barbaridad con personas inocentes. Es decir, lo que pedimos a gritos: que cesen los disparos, que lleguen alimentos, medicinas, médicos y enfermeras, para poder tener un corredor humanitario y atender a la gente. Eso es todo", dijo en la entrevista.Después, sin mencionar directamente a Netanyahu, Lula dijo que"No esperaba que el gobierno israelí lo entendiera. No esperaba que lo hiciera. Porque conozco al ciudadano históricamente desde hace tiempo, sé lo que piensa ideológicamente", afirmó.Lula subrayó quepara la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino.La entrevista completa aún no se ha publicado, pero el medio adelantó algunos tramos de las declaraciones del presidente.