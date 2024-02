Aumenta la tensión tras la negativa presidencial a convocar a los gobernadores

Foto: Alejandra Bartoliche.

"Milei nos invita a una sociedad espantosa, a un país en estado de disolución nacional" Axel Kicillof

Estamos frente a uno de los momentos más maravillosos de nuestra historia, donde es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios y asi cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien. — Javier Milei (@JMilei) February 27, 2024

Foto: Maxi Jonas.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, evaluó que una condición "clave" para alcanzar un "acuerdo" político y financiero entre las provincias y el Gobierno es coparticipar "todos los recursos", tal como establece la Constitución, porque ninguna de las partes "puede quedarse con lo que es del otro"

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UXP) aseguró en un comunicado que defenderá "a los pueblos de las provincias de la agresión" de Milei, y convocó a otros bloques de la oposición a avanzar en la sanción de un conjunto de leyes

El Gobierno de Javier Milei descartó este martes la posibilidad de convocar a los gobernadores a una reunión conjunta, mientras crece la tensión entre el Poder Ejecutivo y las administraciones provinciales por el recorte de distintos tipos de fondos. "Por el momento no está dentro de los planes hacer una convocatoria, en general, a los gobernadores", afirmó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante una consulta durante su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.Adorni respondió así luego de que varios gobernadores le pidieran al presidente Milei que convoque a una "mesa de diálogo" para dirimir la discusión que los enfrenta por los recursos financieros.Además, el portavoz ratificó que el Gobierno continuará con la implementación de recortes en los fondos discrecionales que el Estado envía a los distritos y que en enero disminuyeron un 98%. "Van a desaparecer en este momento de la Argentina, en donde no hay plata y la premisa del déficit cero es inamovible. Solo se va a transferir lo que la ley obliga", indicó Adorni.Este mediodía, por medio de su cuenta personal en la red social X, Milei afirmó que la Argentina está "frente a uno de los momentos más maravillosos" de su historia, en el que "es posible ver a la casta política revolcarse en la miseria y apelando a todo tipo de mentiras para defender sus privilegios, y así cargar los costos de sus delirios sobre los argentinos de bien".Milei escribió ese posteo en un contexto que tiene como telón de fondo el cruce que mantiene, entre otros, con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Axel Kicillof (Buenos Aires), por el recorte de fondos a las provincias, cuando el viernes debe inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.Milei "nos invita a una sociedad espantosa, (a) un país en estado de disolución nacional", aseguró Kicillof un día después de anunciar que su gobierno presentará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un planteo contra la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que la administración central le quitó a su distrito. El Presidente, dijo Kicillof, "intenta forzar a las provincias" y "arrinconarlas , como en el caso de Chubut", que reclama a la Nación la transferencia de unos 13.500 millones de pesos correspondientes a la coparticipación.De lo contrario, el gobernador chubutense advirtió que este miércoles suspenderá el envío al resto del país de petróleo y gas, anuncio que el Gobierno nacional calificó de "extorsión". La Justicia federal de Chubut, por su parte, dictó este martes una medida en favor de Torres y ordenó suspender el recorte de fondos coparticipables, aunque rechazó la pretensión de la provincia "en torno a la devolución de la sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de una eventual refinanciación".Así lo decidió el juez federal de la ciudad de Rawson, Hugo Sastre, quien evaluó que el Gobierno de Milei debe "cesar" la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y reintegrar en forma inmediata los 13.500 millones de pesos en disputa.Para el juez, según el fallo al que tuvo acceso Télam, "la retención automática de fondos coparticipables" es "una herramienta de presión política para bloquear recursos",En solidaridad con el reclamo efectuado por Chubut, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que su provincia paralizará este miércoles la producción de petróleo por 24 horas. La medida cuenta con el aval de todos los mandatarios de los distritos patagónicos, quienes resolvieron reunirse en el Senado de la Nación junto a los legisladores nacionales de esas mismas provincias.Además de Torres, están Alberto Weretileck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Sergio Ziliotto (La Pampa).La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que la decisión de Melella acerca de suspender la producción de combustible por un día representa "una actitud destituyente".La funcionaria y presidenta del PRO advirtió que podría utilizar "todos los recursos que tiene el Estado" a su alcance para "ir contra aquellos que quieren rebelarse contra el orden constitucional de la Argentina".Entre las posibles medidas a implementar se encontraría la intervención de la Gendarmería Nacional para "cuidar objetivos estratégicos", dijo Bullrich. "Es una decisión que le corresponde al Presidente", respondió la ministra ante una consulta.En medio de la discusión con la Nación, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, evaluó que una condición "clave" para alcanzar un "acuerdo" político y financiero entre las provincias y el Gobierno es coparticipar "todos los recursos", tal como establece la Constitución, porque ninguna de las partes "puede quedarse con lo que es del otro".Frigerio, dirigente de Juntos por el Cambio y exministro del Interior durante la presidencia de Mauricio Macri, reclamó que no haya "contradicciones entre lo que requiere el presidente Milei para poner de pie al país y las necesidades de los gobernadores", por lo que instó a las partes en conflicto a "terminar con este espectáculo bochornoso de políticos peleando entre ellos".Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UXP) aseguró en un comunicado que defenderá "a los pueblos de las provincias de la agresión" de Milei , y convocó a otros bloques de la oposición a avanzar en la sanción de un conjunto de leyes, entre las que mencionó la creación de un Fondo de Desarrollo, el Fondo de Incentivo Docente y la restitución del Fondo Compensador del Transporte a los distritos.La bancada opositora convocó a "todos los espacios políticos con representación parlamentaria a dar este debate, con apertura, con predisposición al diálogo y la búsqueda de consensos".