Francos y Saénz coincidieron en "la importancia del diálogo y los consensos"

Buena reunión con el gobernador @GustavoSaenzOK, seguimos en el camino del diálogo para solucionar en conjunto los problemas de la provincia y avanzar en las normas necesarias para atraer grandes inversiones en sectores esenciales como el litio. pic.twitter.com/5EcqO4hrnB — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) February 27, 2024

El ministro del Interior, Guillermo Francos; y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; coincidieron este martes en que "el camino del diálogo" y la búsqueda de consensos son fundamentales para buscar soluciones a los problemas de las provincias y del país, tras un encuentro que ambos mantuvieron en la Casa Rosada.Francos calificó como una "buena reunión" la que mantuvo con Sáenz en su despacho del Ministerio del Interior: "seguimos en el camino del diálogo para solucionar en conjunto los problemas de la provincia y avanzar en las normas necesarias para atraer grandes inversiones en sectores esenciales como el litio", señaló en un mensaje que publicó en la red social X.El gobernador salteño destacó que "coincidimos en que el diálogo y el consenso son un camino esencial en la búsqueda de soluciones para los salteños y todos los argentinos", en otro mensaje que publicó en la misma red social.En declaraciones a radio La Red, Sáenz señaló "andamos un poco haciendo una tarea difícil, que es la de intentar dialogar, intentar consensuar, buscando los puentes necesarios para encontrar ese diálogo, ese consenso que es el sinónimo de democracia, por sobre todas las cosas, y ponernos de acuerdo".Estimó que "no es tan difícil ponernos de acuerdo, se tienen que sentar dos partes, establecer las reglas y las condiciones a futuro para poder gobernar tranquilamente y para poder hacer lo que la gente está esperando".Sáenz consideró que "estamos para resolverle los problemas a la gente, tenemos una responsabilidad muy, pero muy, muy grande en ese sentido", y aseguró que en su caso personal "he dejado de lado los agravios, los insultos, las faltas de respeto, las intolerancias, las imprudencias en muchos casos y miro para adelante, porque hay que mirar hacia adelante".Puntualizó que en la Argentina "hay un sistema representativo, republicano y federal, tenemos que entenderlo de esa manera", y que en ese marco "el Presidente (Javier Milei) tiene derecho a manifestarse y hacer las cosas como él entienda y quiera hacerlo".Pero advirtió que "también del otro lado hay 24 gobernadores elegidos legítimamente por el voto, igual que él, que también necesitan tener certeza, previsibilidad y por sobre todas las cosas que no dependamos del estado de ánimo de nadie, o sea que un día se levanten enojados o no les guste algo que hemos dicho y nos sigan quitando fondos que en definitiva no les quitan a los gobernadores, sino a todos nuestros habitantes".Sáenz recordó que "los gobernadores no emitimos billetes, no pedimos el crédito al FMI, no manejamos la política económica nacional, no somos los culpables de lo que está sucediendo, de lo que sucedió, de lo que pueda suceder, al contrario, pero también entendemos que hay que darle las herramientas necesarias (al gobierno nacional) para que pueda llevar adelante su plan político".Insistió en la necesidad de tener en cuenta "las consecuencias de ese plan político y tratar de tener un poco de sensibilidad y humanidad para poder respaldar las medidas económicas que se llevan adelante para que esas consecuencias no sean tan dolorosas, porque acá la que está pagando todo es la gente común, la gente que menos tiene, la clase media, los jubilados" y que esos sectores" no sean "la variable de ajuste".