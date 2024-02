El Polo Obrero realizó una colecta de útiles y alimentos para comedores escolares

Foto: Alejandro Santa Cruz

El Polo Obrero organizó una colecta de útiles y alimentos para comedores escolares VER VIDEO

Foto: Alejandro Santa Cruz

Foto: Alejandro Santa Cruz

El, llevó a cabo este martes en las inmediaciones del Obelisco porteño una "colecta solidaria" de alimentos no perecederos y útiles escolares para entregar a quienes asisten a los comedores y merenderos que administra la organización social en distintos lugares del país."Hoy, en más de 100 puntos de todo el país, se está realizando una colecta solidaria con los comedores populares y con los niños, que hoy no tienen un plato de comida ni útiles para comenzar el colegio", dijo a TélamSegún el dirigente social trotskista, "muchos de losdel Gobierno nacional y de su política de ajuste económico que cae sobre los más pobres de la patria"."Lamentablemente el gobierno de (el presidente Javier) Milei y la ministra (de Capital Humano, Sandra) Pettovello, hace más de dos meses que no entrega alimentos a los comedores de los barrios más pobres del país y esto no lo podemos permitir", remarcó.Según Belliboni, la actividad llevada a cabo esta mañana tuvo como objetivo plantearle "a los vecinos porteños que colaboren y ayuden a los comedores y merenderos, no solo con comida sino con útiles escolares" ante el inicio del ciclo lectivo."Claramente necesitamos de la ayuda solidaria de la población frente a un ajuste que es impiadoso con los trabajadores y con los más pobres", opinó.La colecta dispuesta por el Polo Obrero finalizará a las 17 y será acompañada, además, por distintas bandas musicales.