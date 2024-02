El DT del Brighton le dejó un mensaje a Barco

Foto: X @OfficialBHAFC

"ÉL NO ESTÁ LISTO"



Roberto De Zerbi, entrenador de Brighton, habló de la llegada del Colo Barco al fútbol inglés.#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/j9gLaMPnIL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 27, 2024

El entrenador de Brighton reiteró este martes que el argentino Valentín Barco todavía no está "preparado" para sumarse al equipo ya que necesita adaptarse al fútbol inglés.En la previa del partido de mañana ante Wolverhampton por la Copa FA, el DT italiano habló en conferencia de prensa y volvió a ser consultado por el ex Boca Juniors.. Todavía es muy difícil para él pero es un buen jugador y vamos a ayudarlo a entender todo", explicó De Zerbi, quien ya había dicho después del partido contra Everton que Barco necesitaba "tiempo para comprender el nuevo país, el nuevo fútbol y los diferentes estilos de juego".Barco, quien ejecutó la cláusula de salida de diez millones de dólares para salir de Boca, llegó al club hace menos de una semana ya que estuvo en el seleccionado argentino Sub 23 que participó del torneo Preolímpico.De Zerbi utilizó una metodología similar cuando se incorporó el argentino Facundo Buonanotte.El ex Rosario Central llegó a Inglaterra a principios de 2023, luego estuvo en el Sudamericano Sub 20 y después de recuperarse de una lesión recién tuvo sus primeros minutos un mes después de su incorporación.Actualmente, Buonanotte, categoría 2004 como Barco, es titular y lleva cuatro goles en la temporada.