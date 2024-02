Frigerio: "Nadie puede quedarse con lo que es del otro"

Frigerio dijo que el Estado entrerriano, a su vez, pagará la deuda que mantiene con la Nación.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio manifestamos nuestro total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut @NachoTorresCH en este duro momento por el que están pasando los chubutenses.



El Gobierno Nacional debe

El Gobierno Nacional debe

cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos…

"La gente está tremendamente mal. Está pasando por los peores momentos de la historia" Rogelio Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, consideró este martes que una condición "clave" para alcanzar un "acuerdo" político y financiero entre las provincias y la Nación es coparticipar "todos los recursos", tal como establece la Constitución Nacional, porque, afirmó, ninguna de las partes "puede quedarse con lo que es del otro"., comentó Frigerio.En declaraciones a Radio La Red, el gobernador entrerriano aceptó el planteo del Gobierno nacional acerca de que "no hay plata y hay que adaptarse a esa realidad" del país, pero remarcó que "nadie puede quedarse con los recursos del otro".Para el dirigente del PRO e integrante del Frente de Gobernadores de Juntos por el Cambio,, y adelantó una serie de promesas en el caso de que Nación cumpla con esos envíos de fondos."Me hago cargo de todas mis responsabilidades, de no reclamarle nada al Gobierno nacional, de aceptar que no transfieran más recursos porque no hay plata y la Nación tiene que llegar al déficit cero para empezar a pelear la inflación, también voy a pagar la deuda con Nación", dijo.Asimismo, Frigerio, para los casos en que Entre Ríos "deba patear los vencimientos".Por otra parte, mencionó que coincide con el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando afirma que la Nación no debe hacerse cargo financieramente de gastos que -para él- les corresponden a otros niveles de gobierno., relató.Sin embargo, el mandatario provincial enfatizó que "lo que le pasa a la Nación le impacta a las provincias", y si las gestiones en cada distrito "no están bien, eso afecta a todos los argentinos que se cuidan, comen, educan y viven en las provincias".En tanto,a la población.En ese sentido, señaló quey llamó a "terminar con este espectáculo bochornoso de políticos peleando entre ellos. No hay que ver quién tiene razón: hay que olvidarse de los agravios y poner la otra mejilla si es necesario".Adelantó que, aunque señaló que "antes que nadie el Gobierno nacional" debe convocar al diálogo.Hay sectores políticos que "se relamen y friegan las manos con estas peleas", afirmó Frigerio, y confirmó que no hay posibilidades de "acordar con el kirchnerismo", porque piensan "diametralmente opuesto y han dejado un país devastado y pobre".