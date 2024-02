Gerardo Morales: "¿Qué le digo a mi hija cuando me pregunte quién es el padre?"

Foto: Víctor Carreira

Liberación de detenidos / Edgardo Valera

El exgobernador de Jujuy Gerardo Morales sostuvo este martes que Nahuel Morandini y Roque Villegas no fueron detenidos "por tuitear" sinoy generó "lesiones psicológicas" por violencia de género sobre su mujer por lo que pretende que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia."No se trata de una causa por tuitear en Jujuy, sino que es una causa organizada por Morandini y Villegas por organizar, planificar, crear, difundir y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de dos años y por lesiones psicológicas agravadas por violencia de género en el caso de mi mujer", aseguró Morales en declaraciones a Radio Mitre.De esta forma, el exmandatario provincial se refirió a los detenidos el 4 de enero y queposteos en el marco de una investigación que inició el Ministerio Público de la Acusación tras una denuncia que presentó la esposa de Morales, Tulia Snopek.Morales sostuvo que "se trata de un delito grave" y que se "simplifica o minimiza a un tuit" cuando en realidad "hay una organización que es de un grupo de la Tupac Amaru que se reunía" mientras se llevaba adelante la causa de Milagro Sala conformando "un grupo delictivo"."Quiero que este tema llegue a al Corte porque es un limite y yo quiero justicia. ¿Quién me repara a mi el daño psicológico? ¿Qué le digo a mi hija de dos años cuando me pregunte quién es el padre?¿En qué va a terminar su salud psicológica después de semejante delito que se ha cometido que es tornar incierta la identidad?", se preguntó y detalló que se encuentra amparado en el articulo 139 del Código Penal.Morales anticipó que va a iniciar demandas contra los medios El Intransigente y Agencia Nova porque lo "extorsionaron el año pasado" con este tema al igual que a una "diputada nacional libertaria"."(Elizabeth) Gómez Alcorta viene de ser ministra de la mujer y género y protege a una persona que es un delincuente ejerciendo violencia de género", advirtió Morales y añadió que la funcionaria, Lucía Gonzáles, es "una gran mentirosa y la ideóloga"."Esta prófuga hace más de 30 días y habla por todos los medios de comunicación. Después se dice que la perseguí porque en la audiencia hablé de ella", cuestionó.En tanto, Morales subrayó que "el derecho a la expresión es el de la opinión" y que la Constitución "no avala la falsa información o la falsa noticia", a la vez que"Decían que mi mujer se accidentó con un músico el pasado 6 de octubre, que por eso me enteré y es mentira. El día 5 de octubre me interné en el Hospital Italiano y ella estuvo conmigo el día 5, 6, 7 y 8. También decían que por la calentura que yo tenía suspendí un festival y es mentira", aseveró y advirtió que el daño sobre su familia "es irreparable" .