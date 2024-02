Bullrich: Macri debería pronunciarse sobre Chubut y definir "si está en favor del cambio"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que Mauricio Macri "debería pronunciarse como expresidente" / Foto: Eliana Obregón.

"Melella tiene una actitud destituyente" La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que "hay una actitud destituyente" de parte del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien confirmó que su provincia paralizará el miércoles la producción de petróleo por 24 horas, en acuerdo con el resto de los estados patagónicos y en apoyo al reclamo de su par de Chubut, Ignacio Torres, ante el Gobierno nacional por el recorte de fondos de coparticipación.



"Creo que hay una actitud total y absolutamente destituyente del gobierno de Tierra del Fuego para con el gobierno nacional. No se está discutiendo la coparticipación, se está discutiendo la plata extra que ha llevado al Estado a un nivel de 60% de pobres", afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.



En declaraciones a Télam, Melella confirmó que su provincia paralizará la producción de petróleo por 24 horas mañana.



"Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación", explicó Melella a Télam.



En sus declaraciones, Bullrich dijo además que -desde el Ministerio de Seguridad- "todos los recursos que tiene el Estado van a ir contra aquellos que quieren revelarse contra el orden constitucional de la Argentina" y afirmó que "puede utilizar" a la Gendarmería Nacional para "cuidar objetivos estratégicos".



"(El envío de Gendarmería) es una decisión que le corresponde al presidente (Javier Milei), que lo analice el Presidente", respondió la funcionaria ante una consulta.



Para Bullrich, "si los gobernadores no se dan cuenta que deben acompañar un Estado más chico" y "aprietan con cosas como las que se están diciendo, las consecuencias jurídicas, políticas y legales van a ser duras".



"Nada de lo que les corresponde a las provincias por ley de coparticipación está siendo dejado de recibir. Si todos votaron la eliminación de las ganancias para que (el excandidato a presidente) Sergio Massa sea presidente, nosotros no nos vamos a hacer cargo", indicó.



Por otra parte, Bullrich le respondió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien advirtió ayer que las provincias están en riesgo de disolución tras la quita de la coparticipación. "Se están ordenando las cuentas, no vamos a abandonar el déficit cero y hay que volver a las bases de la coparticipación tal cual son", argumentó la ministra.



"Era un dinero que la provincia de Buenos Aires no tenía por qué tener, generó un sistema de reparto clientelar de obras solo a los intendentes que estaba de acuerdo con Kicillof", concluyó.



La ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, consideró que, y dijo que el exmandatario "definir dónde está, qué ideas defiende y si está en favor del cambio"."Me sorprende la actitud de Nacho Torres. Desde el PRO creemos en la ley como principio de convivencia y tenemos que pronunciarnos al respecto. Por eso junté a un grupo importante de dirigentes que ponen bien en claro que no vamos a hablar nunca de violación a la propiedad privada", aseveró la ministra en declaraciones para Radio Rivadavia, sobre la carta difundida el lunes en respaldo al Gobierno Nacional en su disputa con Chubut.En esa línea, Bullrich afirmó que Macri -quien no firmó la nota- "debería pronunciarse como expresidente" al respecto y remarcó que no tiene "problema" en que el exmandatario sea el nuevo presidente del PRO,"Estoy esperando su pronunciamiento ¿Dónde está el PRO? En sus ideas y posicionamiento del lado del gobierno", aseguró. Para Bullrich, la discusión "no es quién es el presidente" del amarillo sino "dónde están parados"."¿Estamos apoyando el cambio o a medias?. Yo no voy a serlo porque soy ministra y no tengo tiempo", aclaró sobre las nuevas autoridades que deben elegirse en las próximas semanas.La ministra remarcó que no va a suscribir "ningún PRO que esté en contra del cambio" que lidera el presidente Javier Milei.Bullrich fue consultadaque se desempeñaba como secretario de Articulación Federal del ministerio de SeguridadBullrich explicó que la renuncia provino de "una charla" que venían manteniendo hace semanas: "Llevamos adelante una práctica de a todo o nada, y él tenía cierta incomodidad. Tiene una idea más de negociaciones, donde cedés cosas para conseguir otras, y ahí terminás perdiendo la capacidad de conducción", consideró.García de Lucaen la cartera encabezada por Patricia Bullrich."Un placer acompañarte hasta acá Patricia Bullrich. Gracias por tu confianza. Sos una gran dirigente y mejor persona. Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país, con responsabilidad, respeto y federalismo", expresó el dirigente en su cuenta oficial de X.La renuncia de García de Luca se conoce en medio de los, por los posicionamientos de sus dirigentes en torno al conflicto entre la provincia de Chubut, liderada por Ignacio Torres, y el Gobierno nacional.