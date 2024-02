El nuevo director de Radio Nacional instó a construir un medio "plural y sin ideologías"

"A mí me encomendaron trabajar con y para la radio. No tengo ningún anticipo de que esto será como un proceso para la privatización", aseveró el empresario.

"Lo única limitación que me pongo es que no sea una radio ideológica"



El nuevo director de Radio Nacional, el empresario musical, teatral y cinematográfico Héctor Cavallero, aseguró este martes que su objetivo es "participar de un medio absolutamente plural, sin ideologías y en todo el país", y remarcó que su única limitación es que, además de rechazar el "periodismo militante"., expresó Cavallero en declaraciones a Radio Nacional.Asimismo, agregó que "la única limitación es que no sea una radio ideológica" y agregó: "No me gusta el periodismo militante"."La radio tiene una cobertura nacional importantísima. Si nosotros la hacemos rentable, que funcione, con buena audiencia y que no sea militante, creo que la radio puede tener una continuidad importante siendo parte de todos los argentinos", afirmó Cavallero.Aun así, el empresario advirtió que la continuidad de la radio "la determinarán las autoridades que corresponden" y, al ser consultado sobre una eventual privatización del medio público, respondió: "No tengo información sobre eso".Por otro lado, el nuevo director de Radio Nacional sostuvo que "algunos" de los contratos que terminaron en diciembre "tienen mucho valor".