Costa Rica reemplazará a Nigeria como rival de Argentina

Foto: Maximiliano Luna.

🇦🇷#SelecciónArgentina Costa Rica reemplazará a Nigeria en la gira de marzo.



, dirigido por Gustavo Alfaro,La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes que el seleccionado africano tuvo "un problema administrativo con las visas" de ingreso a Estados Unidos y no podrá disputar el amistoso que había sido programado para el 26 de marzo en Los Ángeles.Por lo tanto, el seleccionado de Costa Rica, dirigido por Alfaro, será el rival de los campeones del Mundo en el segundo partido de la primera fecha FIFA del año.El primer amistoso será ante El Salvador el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia.La primera ventana de preparación para el equipo de Lionel Scaloni sufrió varios cambios ya que inicialmente se iba a realizar en China, con partidos ante Costa de Marfil y Nigeria, campeón y subcampeón de la Copa Africana, respectivamente.Luego, se canceló el viaje a Asia y se mudó a Estados Unidos, con partidos ante El Salvador (por Costa de Marfil) y Nigeria.Finalmente, las "súper águilas" no pudieron llegar a tiempo con las visas de viaje y se bajaron del amistoso.Después de la fecha FIFA de marzo, el seleccionado argentino volverá a jugar en Estados Unidos en junio próximo, en la última etapa de preparación para la Copa América.en el histórico estadio Soldier Field de la ciudad dede ese mismo mesen el FedExField de