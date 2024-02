Economía

27-02-2024 12:02 - luz y gas

Podrían quitar subsidios a quienes tengan prepaga, auto o hayan viajado al exterior

No podrían acceder más a los beneficios los hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de cobertura médica privada no vinculada al empleo que poseen en relación de dependencia, quienes hayan viajado fuera de la Argentina a países no limítrofes y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.