"No está en los planes del Gobierno hacer una convocatoria a los gobernadores"

Prohibirán el lenguaje inclusivo en el Estado y medidas de austeridad en Senasa

El Gobierno nacional anunció este martes que "iniciará las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional", al tiempo que destacó que el "recorte de gastos superfluos" en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) generó un ahorro de 1200 millones de pesos desde diciembre último.



Adorni, además brindó detalles sobre la ceremonia con el que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias y volvió a ser consultado por la actividad del jefe de Estado en la red social X, en la que dio difusión a una marcha convocada en apoyo al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.



Según dijo Adorni, por indicación del mandatario se iniciarán "las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional", anunció el vocero y afirmó que, en consecuencia, "no se va a poder la 'e', la '@', la 'x' y evitar la innecesaria inclusión del femenino en los documentos de la administración pública".



Consultado sobre la posición de diversos colectivos que se expresan en contra del uso del idioma dictado por la Real Academia Española, Adorni dijo que "el lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana".



"Es un debate en el que no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política", apuntó.



Por otra parte, respecto del inicio de las sesiones en el Congreso nacional, se explicó que la sesión se realizará a las 21 de este viernes, con el objetivo "de que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar al presidente después de sus horarios de trabajo".



Respecto al recorte de gastos superfluos en el Senasa dijo que "se dieron de baja 420 seguros de vehículos en desuso, se dejó de alquilar un edificio de 11 pisos, se aplicó un recorte sobre dos aviones que no tenían ningún sentido por los que se pagaba un alquiler de 9 mil dólares mensuales, se recortó un 60% en servicios de limpieza y seguridad, hasta el día de hoy 1200 millones de pesos".



"El Senasa, junto a la Cancillería, lograron la apertura del mercado de Israel en términos de exportación de carne kosher. Siempre abrir nuevos mercados es una buena noticia", agregó.



Sobre el uso de las redes sociales del presidente, Adorni señaló que forman parte de un "gran debate" pero aclaró que "los retuits no validan una opinión".



"Ideológicamente el presidente Milei tiene diferencias con el presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)", señaló el portavoz ante la consulta de una corresponsal de ese país, pero aclaró que eso no interfiere en las relaciones comerciales y diplomáticas con el gigante sudamericano.



En las últimas horas, el titular de la Casa Rosada había reposteado una publicación en el que se ve al expresidente Jair Bolsonaro con una bandera del Estado de Israel bajo la leyenda: "Lula es pro Hamas. Bolsonaro es pro Israel. Fin".



Adorni agregó que ello no debe generar un conflicto "más que marcar" que el gobierno argentino está "por un camino y que, tal vez, el presidente Lula va por otro".