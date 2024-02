Chubut pidió a la Justicia que ordene el "cese" de retención automática de coparticipación

Los gobernadores patagónicos dan una conferencia de prensa en el Senado

Los gobernadores patagónicos ofrecerán este martes una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, ante la amenaza liderada por Chubut de cortar desde este miércoles el suministro de gas y petróleo por el recorte de fondos de coparticipación.



La rueda de prensa está programa para las 17 en el salón Azul del Senado de la Nación y acompañarán a los mandatarios legisladores nacionales de esas mismas provincias, según precisaron fuentes de la cámara alta y de los gobernadores.



Además del gobernador de Chubut, Ignacio Torres -que encabeza el reclamo- estarán los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretileck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Santa Cruz, Claudio Vidal y de La Pampa, Sergio Ziliotto.



Por su parte, el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ya avisó que no concurrirá por tener actividades previstas en su provincia.



Melella confirmó que su provincia paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de los estados patagónicos y en apoyo al reclamo de su par de Chubut, ante el Gobierno nacional por el recorte de fondos de coparticipación.



"Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación", explicó Melella a Télam.



Torres afirmó que recurrirá "a la vía judicial" en la disputa que este distrito tiene con el Gobierno nacional por los recursos coparticipables y puso "plazo hasta el miércoles para que haya una solución concreta".



Se presentó en la Legislatura unicameral de Chubut, donde ocupó una banca, un hecho que jamás había ocurrido en la historia institucional y aprovechó para "llevar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía".



"Hoy me llamaron desde distintos sectores productivos para decirnos que de acá no sale un recurso más", advirtió, al respecto, y aclaró que el camino será el fuero de la Justicia federal y no el de una acción de fuerza.



En esa línea, reconoció que es de imposible aplicación el cortar el suministro de petróleo como se había deslizado la semana pasada desde Comodoro Rivadavia e ironizó diciendo que "creyeron que es cuestión de bajar una palanca y no es eso", y aclaró que fueron los jubilados petroleros los que le pidieron tomar esa medida drástica.



Torres expuso un extenso discurso ante 25 de los 27 diputados que integran la Legislatura del Chubut, donde concurrió para ocupar la "banca 28" o "banca del pueblo" como él mismo definió.