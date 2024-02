Pusieron en marcha el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial

Foto: Rubén Paratore.

El gobernador de San Juan,, encabezó en la noche del lunes el acto en el que la Corte de Justicia local, puso en funcionamiento el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial “para la totalidad de los delitos de jurisdicción provincial”.El acto se desarrolló en el salón Eloy Camus en el Centro Cívico y participaron el presidente de la Corte, Guillermo Horacio De Sanctis; el vicegobernador, Fabián Martín; los ministros de la Corte, Marcelo Lima, Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria; el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani y otros funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo y Legislativo local.Según se informó, la Corte de Justicia acordó “disponer a partir de la hora cero del día 26 de febrero de 2024 la efectiva implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial establecido por la Ley Provincial (LP) Nº 1851-O para la totalidad de los delitos de jurisdicción provincial, en ambas circunscripciones judiciales de la Provincia, conforme lo dispuesto por la LP Nº 2614-O”.Sobre el avance en materia penal, el gobernador Orrego dijo queSostuvo que “la ampliación del sistema acusatorio era fundamental para todos los delitos de jurisdicción provincial y se logró con un enorme esfuerzo. Veníamos de un sistema inquisitivo mixto y un sistema que era retrógrado, antiguo, y que evidentemente necesitaba cambios y esos cambios son los que vemos hoy”.Por otra parte, el gobernador Orrego señaló “que, todos participan en este proceso pero es la transparencia, la celeridad de ser realmente un sistema que es eficaz, no solo eficiente, sino eficaz, que dé respuesta a nuestra gente y claramente así lo han pensado quienes lo forjaron”.Por su parte, el presidente de la Corte,, dijo que “hemos trabajado muchísimo para poner en marcha el sistema acusatorio integral que comprende la totalidad de los delitos del Código Penal Argentino, Leyes Especiales de Jurisdicción provincial así que esto es garantía de más seguridad porque se ha visto la evolución, la rapidez y la eficacia del sistema acusatorio. Esto es garantía de mayor seguridad".El fiscal general de Corte de Justicia,, dijo que “hoy estamos dejando atrás un sistema procesal penal absolutamente perverso para todos, para los jueces, para los fiscales porque no desempeñaban el rol que debían y perverso para la gente porque se les daba una respuesta ineficiente o casi no se les daba respuesta”.