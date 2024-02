Bullrich dijo que Torres le adelantó que iba a "cortar el petróleo"

Foto: Eliana Obregon

Foto: Maxi Jonas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció este lunes que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le había anticipado el problema que tenía con el refinanciamiento de la deuda y admitió que, cuando el mandatario chubutense le advirtió que "si no le enviaban la plata, cortaba el petróleo", ella pensó "que era un chiste".Bullrich, en declaraciones con La Nación +, comentó sobre el conflicto entre el Gobierno nacional y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por el tema de la deuda de la provincia, y, señaló la ministra.", planteó Bullrich yAl ser consultada sobre un posible juicio político al presidente Milei, la funcionaria nacional indicó que si "hay un extremo de decir que me siento sobre un barril de petróleo, también se puede llegar a pedir un juicio político"., indicó la ministra.Luego, comentó sobre su relación con el expresidente Mauricio Macri y lo criticó por no opinar sobre el conflicto entre Nación y Chubut.dijo Bullrich.Por último, la titular de Seguridad reconoció que el proyecto de la Ley "Bases" fue diseñado por Federico Sturzenegger para su programa de gobierno, cuando Bullrich fue candidata a presidente por Juntos por el Cambio.detalló.