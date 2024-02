Chubut irá a la Justicia en la disputa con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables

Ignacio Torres: “Nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias” VER VIDEO

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, afirmó este lunes quey puso "plazo hasta el miércoles para que haya una solución concreta".Torres se presentó en la Legislatura unicameral de Chubut, donde ocupó una banca, un hecho que jamás había ocurrido en la historia institucional y aprovechó para "llevar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía"., advirtió, al respecto, y aclaró que el camino será el fuero de la Justicia federal y no el de una acción de fuerza.En esa línea, reconoció quecomo se había deslizado la semana pasada desde Comodoro Rivadavia e ironizó diciendo que "creyeron que es cuestión de bajar una palanca y no es eso", y aclaró que fueron los jubilados petroleros los que le pidieron tomar esa medida drástica.Torres expuso un, donde concurrió para ocupar la "banca 28" o "banca del pueblo" como él mismo definió.Gran parte del discurso estuvo dirigido al presidente Javier Milei, al que acusó de "querer disciplinar mandando un mensaje a través nuestro al resto de las provincias"."Nosotros no pedimos refinanciar (la deuda) solamente, nosotros dijimos vamos a canjear deuda porque tenemos cupo de regalías y no queremos pagar tasas usurarias", indicó., agregó."Quisieron matar a una provincia chica porque el comentario era que tenemos la misma cantidad de habitantes que un barrio de Buenos Aires", dijo y sostuvo: "Se equivocan con nosotros porque no nos queremos pelear con nadie".Torres también, en la que se pronunciarán "en bloque" para oponerse "al sometimiento y la amenaza", sostuvo y resaltó que "la Patagonia produce la mitad de lo que despilfarra Nación".En el transcurso de la sesión extraordinaria, se puso a consideración un proyecto presentado por distintos bloques en el que "se encomienda al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones administrativas, judiciales y métodos alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del Gobierno nacional al retener fondos que por derecho le corresponden al estado provincial".El otro artículo estableció que "lo indicado implica también la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero del 2024 del régimen de copartición federal de impuestos, la Ley 26206 y ley de educación nacional por los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024 y los fondos correspondientes al fondo de compensación del transporte público".El proyecto fue aprobado con la excepción del diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, quien dijo "no estar dispuesto a darle un cheque en blanco" al Ejecutivo, aunque compartió el espíritu de lo tratado.Ignacio Torres tuvo palabras de agradecimiento para los diputados Andrea Alejandra Toro, César Daniel Casal y Antonio Marcelo Rubia que "ingresaron por el mismo espacio (que el presidente) Milei y hoy aprobaron este proyecto, poniendo por delante los intereses de la provincia".Del encuentro legislativo participaron referentes de distintas fuerzas políticas, legisladores nacionales, representantes de cámaras empresarias e intendentes, entre ellos los de Comodoro Rivadavia, Othar Othar Macharashvili, Trelew, Gerardo Merino, Puerto Madryn Gustavo Sastre y de la capital Rawson, Damián Biss, quien además es presidente de la Unión Cívica Radical del Chubut.