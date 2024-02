Las provincias responden al Gobierno con un llamado al diálogo, acciones judiciales y paro de petróleo

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. / Foto: Eva Cabrera.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut. / Foto: Maxi Jonas.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. / Foto Walter Diaz

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. / Foto: @frigeriorogelio

Reclamo de 52 barcos de la flota pesquera de Rawson en apoyo al gobernador Torres. / Foto: Maxi Jonas

Gobernadores de distintas provincias del país pidieron este lunes al presidente Javier Milei que convoque a una "mesa de diálogo" para abordar los recortes de fondos y subsidios anunciados en las últimas semanas, mientras el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, denunciará al Ejecutivo ante la Corte Suprema y su par de Tierra de Fuego, Gustavo Melella, interrumpirá "por un día" la producción de petróleo.Las posturas de los mandatarios se da en medio del reclamo de la provincia de Chubut por la retención de $13.500 millones de sus fondos coparticipables y de la reciente eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Buenos Aires, que se suma a la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador al Transporte Público, que también provocó distintas demandas judiciales contra Nación."Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron", dijo Kicillof en conferencia de prensa El mandatario de Unión por la Patria (UxP) sostuvo que "estamos ante un Presidente que ha decidido reconfigurar un Estado, que se roba los recursos de las provincias".Y añadió que "para ser claros con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno: son del pueblo de la provincia de Buenos Aires".En respaldo al reclamo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien advirtió hace días que si no recibe los fondos coparticipables paralizará el envío de petróleo y gas de su provincia, su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que interrumpirá la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles "Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación", explicó Melella a Télam.Quien también salió en defensa de Buenos Aires y de Chubut fuepor "sufrir arbitrarios recortes de sus recursos por parte del Gobierno nacional"."Mi solidaridad con el gobernador Axel Kicillof, otro colega, que al igual que Ignacio Torres, acaba de sufrir arbitrarios recortes de sus recursos por parte del Gobierno nacional", publicó Zamora en sus redes sociales.Por su lado, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pidió al presidente Javier Milei que "convoque al diálogo" a los mandatarios provinciales para resolver, entre otros temas, el conflicto por los fondos coparticipables de Chubut."Costó muchísimo recuperar y sostener la democracia. La sociedad se expresó democráticamente. Votó un presidente y ese presidente debe terminar su mandato. En las provincias, votó gobernadores y esos gobernadores deben terminar el mandato. Señor presidente: escuche a los gobernadores. Convoque a una mesa de diálogo", solicitó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en declaraciones radiales.Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó que las provincias deben contar con "los recursos que por ley y por la Constitución" le corresponden y, para eso, pidió al Gobierno nacional que tenga "tranquilidad" para poner fin a una disputa política a la que comparó con la que enfrentó a unitarios y federales a mediados del siglo XIX."Ya pasaron la Batalla de Caseros y la guerra de unitarios y federales", dijo Frigerio, quien consideró que la Nación y las provincias tienen que "estar espalda con espalda" en un contexto de crisis económica y social.Frigerio, perteneciente al PRO y al grupo de los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) -que también se solidarizó con la situación de Chubut-, pidió "parar la pelota y pensar en la gente, que está viviendo con mucho dolor, angustia y una tremenda incertidumbre de lo que va a pasar mañana en la Argentina. A eso no le podemos agregar las peleas de los que dirigen y tienen responsabilidades".En esa línea también se ubicó el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, quien apoyó el reclamo de su par de Chubut pero ante la advertencia de cortar la provisión de petróleo y gas contrapuso que "el camino es el diálogo y las instancias constitucionales que da la democracia" "Producir nos genera valor agregado a las distintas provincias, genera trabajo y, fundamentalmente, en esta ventana de tiempo que nosotros tenemos de poder extraer el gas y el petróleo que es de sólo 25 años, tenemos que ser muy coherentes a la hora de poder mostrarnos hacia el mundo para seguir atrayendo inversiones y seguir otorgando seguridad jurídica", advirtió Figueroa en rueda de prensa.A su vez,, que la relación entre las provincias y el Ejecutivo "no va a cambiar" y seguirá así durante los "cuatro años" que dura el Gobierno."Vamos a vivir así cuatro años. No hay que esperar nada de la Nación y habrá que sobrellevar estos cuatro años, con la defensa de nuestros intereses y encontrar respuestas a los problemas", apuntó en un reportaje aaxel l diario Rio Negro, en el que calificó a la gestión de Milei como "totalmente inaudita" por la "imposibilidad de dialogar y establecer vínculos, más allá de la defensa de los distintos intereses".En tanto,en Radio 10 al afirmar que no está "reclamando ninguna dádiva ni aporte del Tesoro" sino que se trata de "coparticipación que le corresponde por derecho propio" a ese distrito.Sobre la advertencia del gobernador chubutense de "no entregar" petróleo y gas, Menna afirmó que se trata de "una frase impactante que nos permite hablar de este tema"."Necesitás poner la cuestión sobre la mesa. A veces uno dice 'pucha esto genera tanto escándalo pero nadie se escandaliza con otra situación que te impide garantizar clases'", señaló, en alusión al recorte del Fonid, del que sí "se hizo cargo" la provincia porque "es una prioridad recuperar el inicio de clases".A su vez, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, afirmó que Milei "se equivoca nuevamente cuando habla de Córdoba" y consideró que "sería mejor" que el mandatario buscara "el diálogo y respetara a una provincia que aporta mucho más de lo que recibe"."Córdoba mantiene ordenadas sus cuentas. Hacemos adecuaciones que la crisis nacional obliga. Defendemos nuestra producción, nuestra industria, nuestro trabajo. Defendemos Córdoba. Respaldamos al Gobernador Martín Llaryora en su firme decisión de cuidar a los cordobeses", sostuvo el domingo la vicegobernadora en la red social X.El domingo, Milei volvió a criticar la gestión del gobernador Martín Llaryora, a quien le endilgó que "no quiere hacer el ajuste" y busca "jugar sucio" en perjuicio del Gobierno nacional.En una entrevista a LN+, el jefe de Estado indicó que el mandatario cordobés "decidió subirle las tarifas a la gente en un monto mucho mayor y echarle la culpa al Gobierno nacional".