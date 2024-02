"Cianosemáforo": La Plata se suma a un sistema de alerta temprana

En La Plata el "cianosemáforo" servirá para controlar la laguna artificial de la República de los Niños, la del Parque Saavedra y el lago del Bosque / Foto Prensa.

Dónde se utiliza

Cuáles son los alertas

El Municipio de La Plata adhirió al programa de, una herramienta fundamental para cuidar el estado de salud de la población en territorio bonaerense, se informó oficialmente.De esta manera, la capital bonaerense se suma a los 33 municipios de la provincia de Buenos Aires que adhieren al monitoreo de cianobacterias que permite advertir los posibles peligros sanitarios y un uso seguro de los cursos de agua más importantes de la ciudad.En La Plata el, tres espacios que actualmente se encuentran en buen estado y sin presencia de estos organismos, se indicó en un comunicado.Según se detalló, la adhesión al programa -creado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerenses- permitirá realizar un correcto monitoreo para cuidar la salud de niños y animales, dado que en estos espacios se llevan adelante diversas actividades de recreación.También se informó que esta herramienta se puede consultar vía web en gba.gob.ar/cianobacterias , donde se emiten las diversas alertas clasificadas en verde (sin riesgo), amarillo (riesgo bajo), naranja (riesgo medio) y rojo (riesgo alto).A partir de estas advertencias, se recomienda a la población no ingresar al agua, prestar especial atención a niños y animales y evitar consumir alimentos que provengan de los sitios en cuestión.Desde el organismo se informó quecon el objetivo de llevar adelante un seguimiento y alerta temprana de posibles floraciones de cianobacterias en cuerpos de agua con el objetivo de avanzar en la prevención hacia la comunidad.De acuerdo con lo informado por las autoridades bonaerenses, hoy los municipios de Lobos, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen, Pehuajó y Bragado se encuentran con alerta Roja; Alberti, Chascomús, General Madariaga, Lezama y Alem están en alerta Naranja; mientras que en el Río de La Plata todos los puntos continúan con un alerta verde (sin riesgo).Según se detalló, además del trabajo conjunto con los municipios, en cuanto al monitoreo visual,a cargo de profesionales de la Autoridad del Agua que acompañan una detección más eficiente de posibles floraciones.Se detalló queen toda la columna; en tanto en lagunas se observa el agua de color verde homogéneo. Por ello se recomienda no ingresar al agua y en caso de hacerlo, lavarse inmediatamente con agua limpia.También se informó que no se deben consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua y prestar especial atención a niños y mascotas.En tanto ela raíz de que cuentan con una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua. Mientras que en lagunas, se observa el agua de color verde intenso homogéneo.En ese aspecto, se recomienda no ingresar al cuerpo de agua, no consumir alimentos que provengan del río o laguna y alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.